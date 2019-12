DA VAM NE BI BILO KAO KEVINU: Bivši lopovi savjetuju kako dom zaštititi od provalnika tijekom blagdana

Čak i ako je kuća zaključana, lopovi imaju pristup vašemu alatu u garaži, a nastavak je logičan. Ne pomažite provalnicima!

Mnogi ljudi u svojim domovima drže vrlo vrijedne stvari. Isto tako, neki kao da se natječu tko će bolje i raskošnije okititi kuću i dvorište za blagdane. Nažalost, to je često mamac za provalnike (sjetite se samo filma “Sam u kući”).

Prema riječima bivših kriminalaca, većina radi velike pogreške kada je riječ o sigurnosti. Sve su otkrili na Redditu, gdje je netko zatražio savjet na kojemu mjestu u domu nikad ne bismo trebali držati vrijedne stvari.

Objavu je komentiralo više od 13.000 korisnika, od kojih neki imaju kriminalnu prošlost. “Ako planirate ostaviti kuću praznu ovih blagdana, bilo bi dobro da uložite u pametnu rasvjetu. To su automatski sustavi na kojima možete podesiti da vam se u različitim sobama naizmjenično pale svjetla u različito doba dana”, savjetuje bivši lopov.

Kutija s lokotom za njih je lak posao

“Moj je susjed to napravio i zavarao me. Pozvonio sam na vrata, no nitko nije otvarao. Pomislio sam da je kuća prazna, ali onda se upalilo svjetlo. Ispostavilo se da je on s obitelji bio četiri dana na odmoru”, zaključio je.

“Ne ostavljate stvari tako da ih drugi ljudi mogu vidjeti kroz prozor vašega doma ili automobila”, dodao je netko drugi. “Ako ste kupili novi televizor ili računalo, potrgajte kutiju u kojoj je stajao. Ne ostavljajte je cijelu pokraj kante za smeće”, poručio je treći.

Svi oni tvrde da je najgore što možete napraviti – staviti vrijedne stvari u kutiju s lokotom. “Super je kada to nađete jer ih je vrlo lako obiti. Ako nemate sef u kući, svaki lopov zna da su sve vaše vrijednosti u kutiji. Jackpot!”, netko je komentirao.

Evo kako možete prevariti lopova

Nipošto ne zaboravljajte zaključavati garažu li šupu. “Čak i ako je kuća zaključana, lopovi tako imaju pristup vašemu alatu, kojim zatim lako obave ostatak posla. Ne pomažite provalnicima! Zaključavajte dvorišne prostorije!”, još je jedan od vrijednih savjeta.

Netko je podsjetio i na to da nikad rezervne ključeve ne držite u blizini ulaznih vrata jer to je provalnicima toliko očito. Savjetuju i kako možete prevariti lopova, prenosi Mirror.

“Uložite u kutije koje izgledaju skupocjeno i u njih zaključajte sasvim bezvrijedne predmete, da dobiju na težini. Lopov će pomisliti da u njima držite nakit i novac te će ih pokupiti i pobjeći, a kad shvati da je izigran, bit će mu prekasno”, stoji u komentaru.