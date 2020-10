DA, MOŽETE UŠTEDJETI NA GRIJANJU, I TO DRASTIČNO! Istine i mitovi o centralnom; evo na što cijelo vrijeme bacate novac

Dok se privikavamo na niže temperature vani, uvijek je lijepo ući u toplu kuću. I dok je u stambenim zgradama uglavnom već započela sezona grijanja, ljudi koji žive u kućama međusobno si počinju postavljati isto pitanje: “Jeste li počeli grijati?”

Neka kućanstva izdrže koliko mogu ne bi li malo prištedjela, a druga pale grijanje već s prvim niskim temperaturama. Što se tiče centralnoga grijanja, je li istina da ako cijeli dan radijatori lagano rade, tako štedite novac? Kao i kod većine stvari, odgovor nije jednostavan.

Is it actually cheaper to leave the heating on low all day? It's often a big debate, so we've done some digging… https://t.co/CrbZso9vcG pic.twitter.com/oSQyRKLbCq

Stručnjaci sugeriraju da je ostavljanje grijanja na laganom tijekom cijeloga dana kako biste uštedjeli samo – mit!

S jedne strane, ostavljajući grijanje konstantno uključenim, kotao će morati raditi kako bi održavao temperaturu na zadanoj razini, a energiju ćete trošiti cijeli dan u usporedbi s podešavanjem da grijanje kreće u odabrano vrijeme. Međutim, ako je dom hladniji, trebat će vam više energije da ga zagrijete kada dođete i uključite grijanje.

Brrr! It's pretty chilly outside, and the heating is definitely on! ❄️ Is it really cheaper to leave the heating running on low all day – or is it just a myth? We've been on an energy mythbusting missionhttps://t.co/d6hUKvNqGj #MSEMythbusters pic.twitter.com/QRiRNDe9FB

— Money Saving Expert (@MoneySavingExp) January 21, 2019