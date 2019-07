ČITAV ŽIVOT POGREŠNO PERETE RUČNIKE: Nije ni čudo što vam brzo postanu grubi, evo kako im produljiti vijek

Od temperature pranja do duljine sušenja – kad vidite u čemu ste dosad griješili, sve će vam biti jasno

Tko ne bi volio onaj premekan osjećaj na koži kad se brišete novim ručnikom?! Šteta što on ne traje dugo, s obzirom na to da je dovoljno tek nekoliko pranja da ručnici izgube mekoću i postaju sve grublji. Logično bi bilo pomisliti kako bi možda valjalo dodati još malo omekšivača da grubim ručnicima vrati staru slavu, ali ne – to nije nikakav trik, a samo ćete bacati novac i zagađivati okoliš. Stručnjakinja za interijere Rachel Cohen tvrdi kako ona “manje je više” u ovom slučaju dolazi do punog potencijala.

Perite u hladnoj vodi

Mogli biste pasti u iskušenje da ručnike ubacite na najvišu temperaturu jer ipak ih valja temeljito oprati. Cohen kaže da je to prva i glavna pogreška koju ljudi čine. Ručnici se peru u hladnoj vodi jer se tako sprječava skupljanje po šavovima, boje ostaju postojane, a čak se i neke mrlje bolje skidaju na niskim temperaturama.

Odbacite omekšivač

Kemikalije iz omekšivača mogu zapravo oštetiti tkaninu i učiniti da vaši ručnici svakim pranjem budu sve tvrđi. “Umjesto toga, ubacite tenisku lopticu u bubanj perilice da ih ravnomjerno miješa i vrati im mekoću”, savjetuje Cohen u razgovoru za Popsugar.

Ne sipajte deterdžent od oka

Svaka marka i vrsta ima svoja pravila i upute na poleđini ambalaže. Te upute valja s vremena na vrijeme pročitati i ponašati se u skladu s njima. Nećete ništa postići ako koristite veću količinu, bilo tekućeg ili deterdženta u prahu. Naprotiv, zbog toga vaši ručnici izlaze tvrđi no što su bili.

Ne sušite predugo

Namjena je ručnika da dobro upijaju vlagu, stoga njima nije potrebno dugo da bi se osušili. Koristite li električnu sušilicu, ručnike stavite na najkraći ciklus. Još je bolje ako ih “dovršite” vani na svježem zraku.