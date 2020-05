ČIŠĆENJE ROŠTILJA NE MORA BITI TLAKA: Slijedite ovih pet koraka i bit ćete gotovi za svega desetak minuta

Osim što ćete znatno teže skinuti sve zagorene ostatke s rešetaka, vrlo brzo nakon uporabe roštilja može doći do nakupljanja opasnih bakterija te privlačenja svih vrsta insekata i štetočina. No, to se neće dogoditi ako roštilj znate pravilno očistiti. Sve može biti gotovo već za desetak minuta ako slijedite ove korake.

Rasplamsajte vatru (ili zapalite malo ugljena), zatvorite poklopac roštilja i ostavite tako između 10 i 15 minuta. Visoka temperatura očvrsnut će ostatke hrane, nakon čega će ih biti lakše ukloniti.

Ostatke ugljena s rešetke uklonite polufleksibilnom četkom od nehrđajućeg čelika. Također možete upotrijebiti i lopticu od aluminijske folije, ali bolje je uložiti nešto novca u dobru četku za roštilj. Bit će vam lakše i oduzet će vam manje vremena. Ako je donja strana rešetke za roštilj jako masna, to može izazvati iskre i spaljivanje hrane. Tu masnoću uklonite i obrišite mokrom, sapunicom bogatom spužvom te isperite i osušite ručnikom.

