ČINI SE PRAKTIČNO, ALI ODMAH PRESTANITE: Ovih šest površina nikad ne biste smjeli čistiti papirnatim ručnicima

Osim što su ekološki neprihvatljivi, mogu vam ostaviti trajna oštećenja

Papirnati ručnici izgledaju kao vrlo praktično rješenje za čišćenje različitih površina, no to baš nije uvijek pametno. Stručnjaci upozoravaju da je u ovim situacijama spužva ili krpa puno bolji odabir. Uz to što bezveze trošite papirnate ručnike, oni bi zapravo mogli oštetiti stvari koje pokušavate očistiti.

Naočale

Naočale imaju zaštitni sloj koji ćete oštetiti ako ga čistite grubim papirnatim ručnicima. Osim što vam mogu ostaviti oštećenja na lećama, nećete ih ni temeljito obrisati. Umjesto toga, uvijek koristite krpicu od mikrovlakana.

Ekrani elektroničkih uređaja

Elektronički uređaji imaju osjetljivu površinu koja se može oštetiti korištenjem papirnatih ručnika. Ako koristite papirnate ručnike, možete uzrokovati ogrebotine i oštećenja na ekranu te skratiti vijek trajanja uređaja.

Things You Shouldn’t Be Cleaning with Paper Towels >> Reader’s Digest https://t.co/FJ1VgrJtaJ pic.twitter.com/WFrhsTGChZ — Rick Robinette (@WhatsOnMyPC) March 31, 2020

Ogledala i stakla

Kada čistite ogledala i stakla, uvijek koristite krpu od mikrovlakana. Papirnati ručnici ostavljaju prašinu i mrlje te tako, umjesto čišćenja, samo raznosite svu prljavštinu po svojim ogledalima i staklima.

Tepisi i otirači

Slučajno ste prolili sok ili vino po tepihu i automatski posežete za papirnatim ručnicima kako biste upili vlagu? Loš odabir. Paprinati ručnik počet će se raspadati čim se smoči i ostavit će vam mrvice i sitne komadiće na tepihu, a nipošto neće obaviti posao.

12 Things You Shouldn’t Be Cleaning with Paper Towelshttps://t.co/rXl8n4DCsC #GoodToKnow — JohnnyJet (@JohnnyJet) April 2, 2020

Tanjuri i pribor za jelo

Kuhinjski pribor uvijek brišite krpom. Osim što su ekološki neprihvatljivi, papirnati ručnici bi se i u ovom slučaju mogli raspasti i ostaviti sitne čestice na tanjurima, koje bi potom mogle završiti u vašemu probavnom traktu.

Unutrašnjost automobila

Papirnati ručnici nikad ne mogu sasvim ukloniti prašinu jer nemaju svojstvo upijanja. Čestice prašine samo ćete raspršiti po kabini i opet niste napravili ništa. Krpe od mikrofibre puno su zahvalnije rješenje, piše Reader’s Digest.