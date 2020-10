BEZ SAGINJANJA I MUČENJA: ‘Ovaj čudesan trik za čišćenje kade naučio me grozni stanodavac koji nije trpio mrlje’

Iz svojega gorkog iskustva sa stanodavcem iz pakla, ova je žena ipak uspjela izvući jednu pozitivnu stvar i pretočiti je u lekciju koja joj sada, zahvaljujući njegovim perfekcionističkim zahtjevima oko čistoće stana, uvelike olakšava čišćenje – kade.

Dok je bila mlada, Faith Durand je s dvjema prijateljicama unajmila maleni ranč na Floridi, a gazda im je bio stariji muškarac koji mladim djevojkama nije vjerovao da znaju održavati kuću čistom. Stalno ih je provjeravao i nije im dao da rade ikakve preinake, poput bojenja zidova i sl.

Jednom je tako došao u provjeru i nije mu bilo drago kada je vidio da kada u kupaonici baš i ne blista od čistoće. “Ono tamo su ti mrlje, mlada damo! Znaš li koji je najbolji način za pranje kade?”, upitao ju je.

