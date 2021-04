A KAKO VI SUŠITE VEŠ? Žena pokazala ‘pravilno’ stavljanje kvačica na odjeću i posvađala internet: ‘Mislim da si luda’

Iako postoje neki zadaci kojima ljudi pristupaju različito, malo je kućanskih poslova koje zapravo svi radimo jednako – ili? Pa, barem smo tako mislili sve dok jedna mama nije otkrila ono za što tvrdi da je pravilan način sušenja rublja – i izazvalo je prilično žestoku raspravu.

Žena je na Facebooku podijelila naizgled nevinu fotografiju koja prikazuje njezin ručnik prebačen preko štrika, osiguran s nekoliko kvačica. No, umjesto da ih zakvači na vrh kao što bi to učinila većina ljudi, ona je otkrila da kvačice stavlja sa strane, tvrdeći da je “to uvijek radila na ovaj način”.

“Mislim da je ovo pravilan način korištenja kvačica za odjeću, a ne stavljanje na vrh. Čini se da cijeli život to radim pogrešno. Što vi mislite?”, napisala je korisnica:. Njezin je post u potpunosti podijelio mišljenja među 87.000 članova grupe – mnogima se svidjela njezina ideja, argumentirajući da će to spriječiti da se rublje zaplete.

Međutim, jedna je žena brutalno izjavila: “Mislim da si luda” i nije bila jedina. Druga je također napala njezin način sušenja rublja rekavši: “Na kraju se sve skupi od vjetra, a ne uspije se osušiti. Stavljanje kvačica na štrik čini da rublje ostane na mjestu i osuši se pravilno i ravnomjerno.”

Dosta se ljudi složilo s ovom konstatacijom, tvrdeći da bi kvačice bilo “preteško pronaći kada morate nabrzinu sakupljati rublje ako iznenada počne kišiti”. Druga je žena dodala: “Svatko ima svoje, ali smiješno je kako se u 2021. godini nađe netko tko govori svim prethodnim generacijama ljudi koji su sušili odjeću na tradicionalan način – da je to pogrešno.”

