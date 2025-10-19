Očistite ih uz malo truda: Prljavi radijatori negativno utječu na zdravlje i novčanik

Radijatori su tihi heroji naših domova tijekom hladnih mjeseci, no često ih zanemarujemo u rutini čišćenja. Ipak, slojevi prašine i prljavštine koji se nakupljaju u njihovim rebrima i unutrašnjosti nisu samo estetski problem.

Kako očistiti radijator?

Prljavština i prašina mogu značajno smanjiti učinkovitost grijanja, povećati vaše račune za energiju i negativno utjecati na kvalitetu zraka koji udišete. Srećom, temeljito čišćenje radijatora zadatak je koji uz nekoliko alata i malo truda možete obaviti sami.

Alat i materijal za čišćenje radijatora

Prije nego što započnete, prikupite sve što vam je potrebno kako bi proces tekao glatko, piše The New York Times.

Osnovni pribor:

Usisavač : Model s uskim nastavkom za fuge i nastavkom s četkom bit će vaš najbolji saveznik.

: Model s uskim nastavkom za fuge i nastavkom s četkom bit će vaš najbolji saveznik. Dugačka, fleksibilna četka za radijatore : Specijalizirane četke, često izrađene od kozje dlake, imaju elektrostatička svojstva koja privlače i zadržavaju prašinu. Fleksibilna žičana baza omogućuje dosezanje najužih procjepa.

: Specijalizirane četke, često izrađene od kozje dlake, imaju elektrostatička svojstva koja privlače i zadržavaju prašinu. Fleksibilna žičana baza omogućuje dosezanje najužih procjepa. Kante : Pripremite jednu kantu s toplom vodom i nekoliko kapi blagog deterdženta za suđe te drugu s čistom vodom za ispiranje.

: Pripremite jednu kantu s toplom vodom i nekoliko kapi blagog deterdženta za suđe te drugu s čistom vodom za ispiranje. Krpe i spužva : Nekoliko mikrofiber krpa i neabrazivna spužva bit će dovoljni za pranje i sušenje.

: Nekoliko mikrofiber krpa i neabrazivna spužva bit će dovoljni za pranje i sušenje. Zaštita: Stari ručnici, plahte ili komad kartona zaštitit će pod i zid od prašine i kapanja vode.

Dodatna oprema (opcionalno):

Maska za prašinu : Preporučuje se kako biste zaštitili dišne puteve.

: Preporučuje se kako biste zaštitili dišne puteve. Gumene rukavice : Unutrašnjost starijih radijatora može biti hrapava i oštra.

: Unutrašnjost starijih radijatora može biti hrapava i oštra. Naglavna svjetiljka : Pomoći će vam da uočite skrivene nakupine prašine duboko unutar radijatora.

: Pomoći će vam da uočite skrivene nakupine prašine duboko unutar radijatora. Ako nemate specijaliziranu četku, poslužite se trikom: čvrsto omotajte mikrofiber krpu oko dugačkog, tankog štapa (poput ravnala) i pričvrstite je gumenom trakom ili ljepljivom trakom.

Čišćenje prašine i prljavštine s radijatora

Temeljito čišćenje radijatora preporučuje se barem jednom godišnje, idealno prije početka sezone grijanja. Proces se sastoji od suhog i mokrog čišćenja.

1. Isključite grijanje i zaštitite prostor

Apsolutno najvažniji prvi korak je isključiti sustav grijanja i pričekati da se radijator potpuno ohladi. To je ključno za vašu sigurnost, ali i zato što vrući radijator stvara strujanje zraka koje privlači prašinu dok čistite. Postavite stare ručnike ili plahte ispod i iza radijatora.

2. Usisavanje kao prvi korak

Koristeći usisavač s uskim nastavkom, temeljito usisajte svu dostupnu prašinu s vanjskih površina, između rebara, ispod i iza radijatora. Cilj je ukloniti što više slobodne prašine prije nego što je počnete podizati u zrak.

3. Dubinsko čišćenje unutrašnjosti radijatora

Sada na scenu stupa četka za radijatore. Gurnite je u sve otvore i procijepe, od vrha prema dnu. Četkom prođite između svakog rebra ili kroz konvektorske lamele – tanke metalne ploče u sredini modernih radijatora koje su pravi magnet za prašinu. Sav otpad gurajte prema podu na pripremljenu zaštitu. Ako nemate četku, sušilo za kosu postavljeno na hladno puhanje može ispuhati prašinu iz gornjih otvora.

4. Završno pranje i brisanje

Nakon što ste uklonili svu prašinu, vrijeme je za mokro čišćenje.

Umočite spužvu u kantu sa sapunicom, dobro je ocijedite da bude vlažna, ali da ne kapa, te prebrišite sve vanjske površine radijatora.

Zatim čistom krpom umočenom u kantu s čistom vodom prebrišite radijator kako biste uklonili ostatke sapunice.

Za unutrašnjost, koristite tehniku "flossinga": provucite vlažnu krpu kroz rebra i povlačite je lijevo-desno kako biste uklonili tvrdokornu prljavštinu.

Na kraju, suhom i čistom mikrofiber krpom temeljito osušite cijeli radijator. Ovaj korak je iznimno važan kako biste spriječili pojavu hrđe.

Održavanje radijatora za maksimalnu učinkovitost

Čist radijator je učinkovit radijator. Redovitim održavanjem osiguravate optimalan rad i dug životni vijek sustava.

Redovito odzračivanje radijatora

Ako primijetite da je radijator na vrhu hladan, a na dnu topao, u njemu se nakupio zrak. Koristeći ključić za odzračivanje, pažljivo ispustite zrak dok ne poteče voda.

Osigurajte protok zraka

Ne zaklanjajte radijatore teškim namještajem ili gustim zavjesama. Toplina se mora slobodno širiti prostorijom.

Čišćenje kromiranih radijatora

Ako na kromiranom radijatoru primijetite tragove hrđe, isprobajte trik s aluminijskom folijom. Zgužvajte komad folije, nakapajte nekoliko kapi vode i nježno trljajte zahrđalo mjesto. Kiselina iz bijelog octa također je odličan saveznik protiv hrđe. Nakon tretmana, ispolirajte površinu suhom krpom.

Ulaganje malo vremena u redovito čišćenje radijatora višestruko se isplati. Ne samo da će vaš dom izgledati urednije, već ćete uživati u čišćem zraku, ugodnijoj toplini i, što nije zanemarivo, nižim računima za grijanje.

