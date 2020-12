DOBRO JE ZNATI: Liječnica savjetuje kako najbezbolnije izbjeći zarazu, a osvrnula se i na blagdane; ‘Vodite računa o tome’

Glava ne boli od ‘viška’ savjeta o tome kako se ne zaraziti koronom

Doktorica Deborah Lee napisala je par savjeta za izbjegavanje obolijevanja od Covida-19 za vrijeme blagdana, prenosi Tanjug. Ono što liječnica savjetuje jest ono što već svakodnevno slušamo od raznih stručnjaka, no nije naodmet ponoviti.

Nošenje maske

Liječnica kaže da je nošenje maske propisano kao obavezno iz glavnog razloga – maske štite.

“Zašto je nekim ljudima toliko teško prihvatiti nošenje maski? Ako nošenjem maske spriječite i samo jedan slučaj prijenosa covida-19, zar već to nije dovoljan razlog da je počnete nositi?”, upitala je dr. Lee pa navela brojna istraživanja koja pokazuju koliko nošenje maske štiti ljude od prijenosa zaraze.

Kada bi barem 80 posto osoba poštovalo propisanu obvezu nošenja maski, dodaje liječnica, broj zaraženih koronom bi naglo pao.

Izbjegavanje velikih okupljanja

“Ako svaki od 10 zaraženih ljudi ode na vjenčanje od, recimo, 100 uzvanika, može se potencijalno zaraziti 1000 ljudi. Ako 10 zaraženih ljudi ode na manje vjenčanje od, primjerice, 10 uzvanika, broj zaraženih mogao bi biti 100”, rekla je liječnica.

Ističe da su velika okupljanja visokorizična i da na njima mogu biti asimptomatične osobe koje mogu širiti zarazu. Kaže da je najbolje izbjegavati takve situacije dok zaraza ne bude pod kontrolom.

Recite ‘ne’ ako je rizik prevelik

Situacija u kojoj se svi nalazimo potpuno je nova i neobična pa su takve i situacije koje su nam do jučer bile svakodnevica, prenosi portal Eat this, not that.

Ako je netko planirao otići na neki događaj ili se dogovorio s prijateljima za putovanje, ali se zapravo ta osoba ne osjeća sigurno i uopće ne želi ići, treba to jasno reći. S obzirom na to da se svi nalazimo u različitim situacijama, svi moraju učiniti ono što smatraju ispravnim za sebe i to bez grižnje savjesti.

Ne treba vjerovati teorijama zavjere

Otkako se pojavio koronavirus, o njemu postoji puno mitova i teorija zavjere poput poput onog da “koronavirus ne postoji”.

“Virus je živ i vrlo, vrlo stvaran. Možete ga vidjeti i kroz mikroskop, pa mi nije jasno kako bilo tko može negirati čvrste znanstvene dokaze? Propitivanje postojanja virusa koji je zarazio 64 milijuna ljudi diljem svijeta i ubio 1,5 milijuna ljudi uvreda je globalnoj znanosti, kao i onima koji su izgubili živote. Ovo je ozbiljan, opasan virus, a mogućnost da će vas ubiti najmanje je triput veća od gripe, a još i veća ako spadate u rizičnu skupinu”, poručila je dr. Lee.

Vjera u znanost

Mnoštvo informacija o koronavirusu omogućila su medicinska istraživanja i znanstveni eksperimenti, kao i o bolesti koju virus uzrokuje. Prijenos virusa je poznat kao i to koji su tretmani liječenje najučinkovitiji pa su u rekordnom roku znanstvenici razvili više cjepiva.

“Zapitajte se – da ste vi na mjestu nacionalnog vođe, kako biste riješili problem pandemije? Gdje biste išli po odgovore? Kako biste savjetovali svim svojim građanima da budu sigurni? Samo je jedan odgovor”, govori liječnica.

Valja voditi računa o vlastitom imunosnom sustavu

Tijekom pandemije ljudi bi trebali jesti zdravo te bi trebali izbjegavati crveno meso. Ono što trebaju više konzumirati su piletina, ribe, mahunarke, povrće i voće puno antioksidansa koji ojačavaju imunosni sustav. Također, ljudima se savjetuje da jedu više vlakana i da smanje količinu soli u hrani te da piju više vode i smanje unos alkohola.

K tome, trebalo bi pet puta tjedno umjereno vježbati i to po 30 minuta, a valjalo bi povesti i računa o težini i riješiti se prekomjernih kilograma. Najbolji lijek protiv svake bolesti je prevencija, prenosi Tanjug.

