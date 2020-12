‘DOBIO SAM DANAS OVO FANTASTIČNO IZNENAĐENJE’: Trudna žena dala slijepom partneru izvezenu sliku ultrazvuka bebe

Buduća britanska majka poklonila je slijepom partneru vezom izrađenu sliku ultrazvuka bebe kako bi mu omogućila da osjeti kako izgleda, prenijeli su ovog tjedna lokalni mediji.

Nathan Edge, igrač u engleskom nogometnom klubu slijepih osoba, podijelio je to na Twitteru. “Nije li ovo nevjerojatno? Dobio sam danas ovo fantastično iznenađenje”, napisao je Edge.

How incredible is this 😍

Received this amazing surprise today… it’s an embroided tactile version of our 12 week baby scan, so for the first time as a blind dad to be, I’m able to build a picture of our baby scan through touch ❤️

Can’t describe how amazing this is 😍 pic.twitter.com/3Qm01MlzhS

— Nathan Edge (@NathanEdge94) December 10, 2020