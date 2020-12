DJEVOJKA (18) DOŠLA U BOLNICU ZBOG BOLOVA U LEĐIMA, A IZAŠLA S – BEBOM!? Otišla je na WC između pretraga i rodila kćer

Djevojka je otkrila da nije imala nikakve simptome trudnoće zbog čega uopće nije posumnjala da bi mogla biti u drugom stanju

Dion Seaborne, 18-godišnjakinja iz južnog Walesa, patila je od jakih bolova u leđima, misleći da se ozlijedila na svom radnom mjestu u restoranu brze hrane. Umjesto toga, djevojka je imala trudove, a nije ni znala da je trudna.

Otišla je u bolnicu kako bi saznala što nije u redu s njezinim leđima. Pregledao ju je liječnik opće prakse, ali morala je čekati na druge pretrage. U pauzi između pretraga otišla je na WC, gdje je, na njezino zaprepaštenje, rodila.

“Leđa su me boljela tri dana i mislila sam da sam se ozlijedila na poslu pa sam otišla u bolnicu kako bih saznala što je posrijedi. Zbog pandemija sam išla sama. Primio me liječnik, izmjerili su mi tlak i temperaturu te sam čekala da me ponovno prime”, ispričala je novopečena majka za Mirror.

Oko tri sata ujutro otišla je na zahod u bolnici. “Tiskala sam i tiskala, a u sljedećem trenutku – rođena je Lilly-May. Dozivala sam medicinsku sestru u pomoć jer je moja kći bila u školjci. Izvukli su ju i odnijeli da ju okupaju. Nakon toga sam ju prvi put primila u rodilištu. Bilo je zastrašujuće, nikad u životu se nisam toliko bojala”, otkrila je tinejdžerica.

Svi su joj govorili da je smršavjela

Odmah nakon iznenadnog poroda nazvala je dečka Calluma Morrisa i rekla mu da je postao otac. Iako je bio u šoku, brzo je stigao u bolnicu s odjećom za djevojku i spreman za upozna svoju kćer.

Dion tvrdi da nije imala nikakve simptome trudnoće, a čak je mislila da je smršavjela u periodu pred porod. “I dalje sam imala redovite mjesečnice pa mi nije ni palo na pamet da bih mogla biti trudna. Osjećala sam se normalno. Nisam imala nikakve čudne želje za hranom, noge mi nisu otekle, sva odjeća mi je jednako pristajala. Nisam se udebljala, zapravo svi su mi govorili da sam smršavjela”, rekla je.

Budući da nije znala da je trudna, i dalje je na poslu dizala teške kutije. “Kada bolje razmislim, radila sam sve što trudnice ne bi smjele raditi”, dodala je.

Srećom, malena Lilly-May rodila se sasvim zdrava, a par se sada navikava na život s prinovom.