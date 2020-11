DJEVOJČICA (8) IMA SAMO JEDNU ŽELJU OD DJEDA BOŽIĆNJAKA: Ne, nisu nikakvi skupocjeni pokloni, već nešto što će vas ganuti

Nesebična djevojčica, koja ima samo jednu želju, za Božić je dirnula tisuće ljudi diljem svijeta

Jedna je Britanka na društvenim mrežama podijelila srcedrapajuće pismo koje je njezina osmogodišnja kći uputila Djedu Božićnjaku. Naime, nesebična djevojčica ne želi nikakve poklone, već nešto sasvim drugo.

“Dragi Djede, sve što želim za Božić jest da se svijet vrati u normalu. Ne znam možeš li to ostvariti, ali ako ne možeš, i to je OK. Ne smeta mi što neću ništa dobiti jer imam sve što trebam. Hvala ti”, napisala je djevojčica i raznježila tisuće ljudi diljem svijeta.

Njezina emotivna majka upitala je ostale članove grupe kako se njihova djeca nose s novim mjerama i zatvaranjem. “Da joj barem Djed Božićnjak usliši želju”, dodala je.

Fotografija pisma u međuvremenu je postala viralna, s više od 15.000 lajkova i stotinjak poruka podrške. “Tako nesebična djevojčica, predivno”, “Ovo me rasplakalo”, “Divno odgojena curica”, “Skromnost je vrlina, svaka čast”, samo su neki od komentara na objavu.