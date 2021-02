DJEČJA MAŠTA ILI NEŠTO DRUGO? Dvogodišnje sestre vrištale i skrivale se od ‘duha’- snimka je sablasna

Mlada majka čula je kako se njezine dvogodišnje kćeri prepiru, no ispostavilo se da se uopće nije radilo o njihovoj svađi

Caitlin Nichols, 25-godišnja majka trojki iz Georgije, jednog je popodneva čula svoje kćerkice kako vrište i svađaju se u sobi. Odlučila je provjeriti što se događa na baby monitoru, a šokirala se kada je shvatila da se dvogodišnjakinje prepiru s nevidljivom figurom na zidu.

Potom je vratila snimku unatrag i sablaznila se. Naime, vidjela je i čula jezivi razgovor svojih kćeri s ‘duhom’.

Na sablasnoj snimci vidi se kako tri sestre ustaju iz kreveta i gledaju na isto mjesto na zidu. Jedna od njih počela je zamahivati šakom prema ‘duhu’, a ubrzo joj se pridružila sestra. Trčale su uokolo te pokušavale skočiti i nešto udariti. Treća sestra popela se na krevet kako bi im pomogla.

Kasnije su se sakrile iza ormara, a onda je jedna od njih ponovno pokazala na zid. Zavrištale su i vratile se iza ormara.

“Sviđaju ti se naši kreveti?”, pitala je jedna od djevojčica ‘duha’. “Ti imaš problem”, dodala je njena sestra.

Njihova majka tvrdi da unatoč vrisci i skrivanju još uvijek vjeruje da su se njezine kćeri samo igrale. Objasnila je i da su se djevojčice baš probudile kada ih je čula kako viču.

Čula ih je i kako iznova i iznova uzvikuju “Ljuta sam na tebe” dok su gledale u zid.

No, Caitlin kaže kako ovo nije prva jeziva situacija koju je doživjela s kćerima jer su im se igračke znale upaliti same od sebe dok su one spavale.