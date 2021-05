DJEČAK SE BORI ZA ŽIVOT – NAKON VIRALNOG IZAZOVA: Ovo je već peti slučaj u tjedan dana! ‘Rade to čak i u školama i vrtićima…’

Jedanaestogodišnji Ellis Tripp iz Velike Britanije u kritičnom je stanju nakon što je progutao pet malih magnetnih kuglica isprobavajući novi trend s TikToka. Naime, u viralnom izazovu korisnici se prave da su probušili jezik stavljanjem dviju metalnih kuglica s obje strane jezika.

Ellis je slučajno progutao kuglice. Tjedan dana mu nije bilo dobro, a u srijedu je hitno hospitaliziran budući da su liječnici mislili da se radi o puknuću slijepog crijeva, piše Daily Mail.

Nemalo su se šokirali kada su otkrili da mu je sve u redu sa slijepim crijevom te da su uzrok problema zapravo magneti koji su se zalijepili na kiruršku opremu. Još uvijek je nepoznato kako je Ellis došao do kuglica, budući da njegova obitelj tvrdi da ih nisu imali u kući, a dječak nema ni profil na TikToku.

Odveden je u dječju bolnicu u Birminghamu gdje je podvrgnut dvjema zahtjevnim operacijama u kojima mu je odstranjeno 12,5 centimetara crijeva. Liječnici su otkrili kako je Ellis peto dijete koje je u posljednjih tjedan dana završilo u bolnici zbog gutanja magnetskih kuglica.

