Otkrivamo tko je dizajnerica čije kreacije obožavaju Maja Šuput, Renata Sopek i Antonija Stupar Jurkin

Moderne cure su nestrpljive. Žele sve – odmah i sad. Pogotovo kada je kupnja u pitanju. Osim toga, žele biti ležerne – u stilu i plaćanju

Što se casual odjevnog stila tiče, trendovi im idu na ruku. Jer su i ove sezone tenisice i hoodice – u kombinaciji sa ženstvenim plisiranim suknjama, apsolutni hit. Što se, pak, sigurnog i jednostavnog načina plaćanja tiče i tu im je sve pod kontrolom – sve dok imaju karticu. To prema MasterIndex istraživanju, koje je proveo Mastercard (listopad 2017.), zna 95% Hrvata kojima su kartice omiljeno sredstvo plaćanja.

Tako je, recimo, Mastercard® kartica jedna od najboljih “prijateljica” za online šoping. Prihvaćena je na milijunima lokacija širom svijeta, a kako biste bili dodatno zaštićeni, Mastercard je razvio uslugu SecureCodeTM koju je jednostavno aktivnirati u banci ili financijskoj instituciji koja je izdala Mastercard karticu. Šopingholičarkama će biti važan ovaj podatak – nakon što potvrdite narudžbu usluge ili proizvoda, pojavit će se prozor za unos SecureCodea koji se generira putem čitača kartice, tokenom ili mTokenom, odnosno upisom zaporke. Naime, i da netko drugi zna vaš broj kreditne ili debitne kartice, kupnja se ne bi mogla dovršiti bez unošenja ispravne SecureCode šifre, odnosno vaše sigurnosne potvrde identiteta.

Zagrebačka dizajnerica Majda Postružin, u čijem se webshopu brenda Mai by Majda mogu kupiti ležerne i udobne, a ženstvene haljine te odnedavno i chic trenirke iz iskustva zna da su kartice vrlo važne za njezin modni biznis.

“Mai by Majda kreacije nose žene diljem Hrvatske, a tomu je tako jer su lako dostupne – u mom online dućanu. Bezgotovinske transakcije karticama omogućuju brzu, jednostavnu i sigurnu kupnju. Da toga nema, mnogo bi mi teže bilo doći do mojih obožavateljica, a i njima bi bilo teško doći do mene”, kaže Majda Postružin, koja je svoj kreativni put započela s izrađivanjem nakita, a tek potom krenula u izradu odjeće.

Njezin prvi model haljine Kiara koju je napravila od ugodnog pamuka zapravo je bio početak poslovnog uzleta. “Kiara je i nakon tri godine Mai by Majda najprodavaniji model. Žene nikako da je se zasite, a mi je dostavljamo gdje god da se nalazile. Kiara ima konkurenciju u našem novom proizvodu: chic trenirci izrađenoj od čvrstog pamuka s felpinom koja se može nositi od jutra do večeri”, kaže mama dviju djevojčica čije kreacije posebno vole nositi trendseterica Olja Vori, pjevačice Maja Šuput te voditeljice Antonija Stupar Jurkin i Renata Sopek.

Producirano u radionici TG Studija, Telegramove in-house agencije za nativni marketing, u suradnji s Mastercardom i po najvišim uredničkim standardima Telegram Medije.