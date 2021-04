DETALJ NA MANEKENKI KOJA JE ROĐENA GLUHA IZAZVAO LAVINU REAKCIJA: ‘Ovo me ganulo i shvatila sam da je to sasvim normalno!’

Komentatori na društvenim mrežama smatraju da bi širenje svijesti i češće objavljivanje ovakvih pomagala u javnosti pridonijelo tomu da se osjećaju ‘normalno’ i uključeno u društvo

Reklama za naušnice britanskoga internetskog brenda ASOS-a, na kojoj model ima umjetnu pužnicu, pokrenula je lavinu pozitivnih reakcija na društvenim mrežama, prenosi Daily Mail.

ASOS na svojoj internetskoj stranici trenutačno nudi par zlatnih naušnica s privjeskom u obliku gljive za pet funta, no ni dizajn ni cijena nisu ono što je privuklo pozornost korisnika.

Nasmijana manekenka Natasha Ghouri, koja je rođena gluha, na fotografiji nosi naušnice koje se nude na prodaju, ali se dobro vidi i njezina umjetna pužnica.

Brojni korisnici društvenih mreža u pohvalnim su komentarima napisali da prvi put vide model s nekim oblikom slušnog aparata.

U komentarima na Twitteru korisnici koji imaju problema sa sluhom odobravaju ovakav potez ASOS-a komentirajući da bi širenje svijesti i češće objavljivanje ovakvih pomagala u javnosti pridonijelo tomu da se osjećaju “normalno” i uključeno u društvo.

Manekenka Natasha Ghouri iz Londona je tvitala: “To sam ja! Za one koji ne znaju – ovo je umjetna pužnica koja je naprednija od mnogih slušnih pomagala”.

“Radim i kao model za odjeću i ostale proizvode. Dakle, to je dokaz da se, bez obzira na svoju invalidnost… možete ovim baviti”.

Jedna je osoba napisala: “Nagluha sam i sigurno ću uskoro trebati slušni aparat. Bila sam tako nervozna zbog toga, no ovo me ganulo i shvatila sam da je to sasvim normalno!’ A treća je napisala da i sama nosi slušno pomagalo i da nikada nije mislila da će takva reklama biti moguća.