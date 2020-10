DESET NE TAKO OČITIH ZNAKOVA DA JE VAŠE DIJETE NATPROSJEČNO NAPREDNO: Evo na što sve trebate obratiti pozornost

Djeca s naprednim razvojem radije razgovaraju sa starijima od sebe, poput učitelja ili starije djece

Tipično “negativno” ili “loše” ponašanje, poput brbljanja, šefovanja ili neprestanog kretanja, zapravo mogu biti znakovi da je dijete natprosječno napredno. Mada to ponekad može biti iscrpljujuća “borba” s djetetom, pozitivna strana jest da to može biti pozitivan znak da je vaše dijete nadareno i natprosječno razvijeno, kako u emocionalnom, tako i u intelektualnom pogledu.

Portal Bright Side istražio je najčešće znakove koji pokazuju da je vaše dijete napredno te će vam pomoći da ga bolje razumijete.

1. Ima puno energije.

Vaše dijete može pucati od entuzijazma i energije kada su u pitanju njegove omiljene aktivnosti te jedva čeka započeti dan. Tako visoke razine energije mogu biti znak da su dječji umovi vrlo angažirani jer neprestano traže nove aktivnosti i iskustva.

2. Vaša beba drži dugi kontakt očima.

To znači da je svjesna svog okruženja i prati što se događa oko nje. Za vrlo male bebe to znači da su naučile koordinirati oči. Takva svijest od najranije dobi može biti znak da se brzo razvijaju.

3. Oni su brbljavci.

Djeca s naprednim razvojem radije razgovaraju sa starijima od sebe, poput učitelja ili starije djece. To je zato što često radije razgovaraju o stvarima koje ih zanimaju, umjesto da se igraju s djecom njihove dobi.

4. Imaju dobre motoričke sposobnosti u ranim godinama.

Aktivnosti poput smiješkanja, prevrtanja, kao i navlačenje čarapa, uključuju ključne motoričke sposobnosti djece. To znači da napredni motorički razvoj djece uključuje rast i jačanje njihovih mišića i kostiju te njihovu sposobnost kretanja i dodirivanja okoline. Zapravo, jedno istraživanje kaže da su dobre motoričke sposobnosti povezane s višom inteligencijom kasnije u životu.

5. Oni su emocionalno osjetljivi.

Istraživanje je otkrilo da je emocionalna inteligencija djevojčica prvog razreda osnovne škole povezana s njihovim intelektualnim sposobnostima. Stoga, ako je vaše dijete posebno emocionalno svjesno, to bi mogao biti znak da ima visoko razvijenu emocionalnu inteligenciju i možda jake intelektualne vještine.

6. Kreativniji su.

Ponekad vam se može činiti da vas obaraju s nogu sa svojom željom za igrom, ali to može biti znak da su vrlo kreativni. Takva djeca mogu imati mnogo novih ideja i mogu rješavati probleme, smišljaju dugačke i detaljne priče te izmišljaju komplicirane igre za igranje.

7. Imaju neobične hobije i opsesije.

Možda ćete primijetiti da je vaše dijete opsjednuto nekim temama ili da se uvijek bavi nekim hobijem. Ovi hobiji i opsesije mogu biti znak da su natprosječno razvijeni jer se usredotočuju na svoje interese i na kraju mogu naučiti više.

8. Prvih su godina neuredne izjelice.

Rezultati studije govore kako djeca od 16 mjeseci uče u interakciji s predmetima što se očituje kao neurednost, posebno s hranom. Oni koji stupaju u interakciju s hranom bolje razumiju nekrute predmete i bolje ih kasnije identificiraju.

9. Vole šefovati.

To može biti znak da imaju razvijeno uvažavanje vodstva. Djeca mogu biti pretjerano oduševljena donošenjem složenih pravila i dolaskom do novih otkrića. To može značiti da ponekad zaborave saslušati želje druge djece s kojom se igraju i onda postaju zahtjevni i počnu šefovati.

10. Oni su perfekcionist.

Kad su kreativni ili uče u školi, žele biti sigurni da je sve točno. Paze na detalje i troše vrijeme radeći na stvarima kako bi bili sigurni da je u njihovim očima sve savršeno. Ova vrsta fokusa je nešto što djeca s natprosječnim sposobnostima ponekad imaju.