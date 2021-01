DEČKU JOJ FALI CENTIMETAR, DVA: ‘Svi oko mene se fokusiraju na to…’; Ma ne zloćko, pričamo o visini

Uslijedila je rasprava u kojoj su se spominjali i Veli Jože, razlike između Dalmatinki i Zagorki…

Djevojka se na hrvatskom redditu požalila na, kako sama kaže, „većini glupo pitanje, no zanima ju šire mišljenje“.

‘Dok sam s njim niti ne primijećujem razliku’

„U vezi sam s dečkom koji je za centimetar, dva niži od mene. Meni osobno to ne smeta a čak ni ne primjećujem tu razliku dok sam s njim. S druge strane, ljudi oko mene se jako vole fokusirati upravo na to. Više sam se puta našla u situaciji gdje bi s drugim ljudima pričala o vezama općenito i primijetila da meni ne bi bilo upućeno pitanje “i, kako je vama u vezi? jesi li sretna?” kao i ostalima, već “smeta li ti razlika u visini?, da li ti je neugodno? kako vas ljudi gledaju?!?”.

‘Zar je stvarno toliko čudno’

Njihovo mišljenje ne utječe na moj stav i vezu jer nikad nisam bila toliko sretna kao s njim. Ipak, zanima me da li stvarno u društvu još uvijek prevladava ta ideja da cura mora biti niža? Zar je stvarno toliko čudno kad to nije tako? Zašto? Ne razumijem.

Nema problema dok živiš u Zagorju

Nekid redditovci su joj istaknuli nisu nužno prava ekipa za odgovore, pričem je najduhovirji bio korisnik koji se pohvalio da ima 190 cm. „Ma nema to problema. Evo kod mene, ja 190cm a ona ne postoji“, a na pitanje gledaju li ih čudno odgovara „samo kad se ljubimo“.

Uglavnom se svi slažu kako se mjerenjem centimetara u tuđoj vezi bave samo oni nezadovoljni svojom vezom, savjetuju da takva pitanja ušutka jednostavnim “centimetri su strateški raspoređeni drugdje’, a bilo je i onih koji skreću pozornost na regionalne razlike. „Dok zivis u Zagorju, Podravini i Međimurju niti ne skužis kol’ko si nizak. Do odlaska na studij u Zagreb. Odjednom imas problema s vratom.“, kaže jedan korisnik.

„Kao dečko od 173 cm mogu reci da je to teški drustveni konstrukt i nerijetko nalijećem na pitanja od strane random ljudi o svojoj visini koju ne mogu promijeniti. I to onak, cure od 155-160cm ispituju ‘kak se ti osjećas tak mali/šteta da nisi malo viši’, a da ne kazem koliko je odje*a bilo zbog visine. I nema veze, živi se s tim, na sreću većini ljudi je to nebitno općenito gledano al vole primijetiti. Ja uvijek okrenem na zaje*anciju i srećom zivim u kraju gdje nema visokih Dalmatinki i Hercegovki pa po pitanju veza nije problem jer 80% cura je niže od 170 (a na ovih 20% jednostavno ne računam), ali kad mi neka onak prosječna cura kaže sve je super oko tebe ali si prenizak za mene, to mi je ekvivalentno da ja njoj kažem super si al imaš premale sise. Al jbg, evolucija, nije nikome za zamjeriti, al ponekad mi je žao vidjeti da je curama visina najbitniji kriterij pa se i same sjebu zbog toga.“

‘Nikad me nisu pitali je l mi cura premala’

Ipak, javila je se i korisnica kojoj je uglavnom nezamislivo da je s nižim muškarcem.

„Meni je to uvik bio jedan od presudnih faktora. Koliko god dobar lik bio, ne bih se dobro osjećala ako bi bila veća od njega. I taj 1 cm da sam viša mi se cinio kao da san Veli Jože“.

A javio se i jedan muškarac s obrnutim, hm, problemom.

„Visok sam 203cm i težak 145kg… uopće nisam bio upitan jel mi cura premala…. NIKAD! Jedino pitanje koje su me manje pitali je “Da l’ udaraš glavom u štok?” i ona famozna izjava : “Tebi ne trebaju ljestve.” Takve stvari nikad ne čujem… „, sarkastično je zaključio.