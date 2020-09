DANAS NAS ČEKA SPEKTAKL NA NEBU: Čak dva gigantska asteroida protutnjit će pored Zemlje, jedan vrlo blizu!

Tek odnedavno za asteroid 2020 QG5 poznato da je da mu je promjer između 20 i 40 metara. Danas će ta stjenovita gromada projuriti pored Zemlje, prevaljujući svake sekunde po 14 kilometara i 220 metara, ali na udaljenosti od skoro tri milijuna kilometara.

Usporedbe radi, meteor koji se 2013. godine raspao iznad Čeljabinska, bio je promjera oko 19 metara, jurio je brzinom pet kilometara u sekundi većom, ali i to je bilo dovoljno da svemirski projektil mase 11.000 tona, eksplodiravši na između 15 i 25 kilometara visine, ozlijedi oko 1500 ljudi te porazbija prozore, krvove, ošteti zidove na čak 7200 zgrada.

Današnji spektakl očekuje se oko 18.12 sati po našem vremenu. Asteroid 2011 ES4, čija se veličina procjenjuje na između 22 i čak 49 metara, jurit će bitno sporije, “samo” 8 kilometara i 160 metara svake sekunde, ali zato na udaljenosti od Zemlje od samo 120.000 kilometara.

Two Asteroids of Over 19 Metre Diameter to Fly Past Earth This Tuesday; One to Approach Closer to #Earth Than #Moon – by @deekshith_nphttps://t.co/IgNo6fxz50

(📸: NASA/JPL-Caltech) pic.twitter.com/etz5gF6ONQ

— The Weather Channel India (@weatherindia) August 31, 2020