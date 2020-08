KREĆE EKSPERIMENT ČIJE PROVOĐENJE PRATI CIJELI PLANET: Ovo će odlučiti hoćemo li uskoro moći na koncerte i slične događaje

View this post on Instagram

Liebe Freunde, ich bin morgen in der Sendung von @dunjahayali (22:15Uhr ZDF) um über die restart19 Studie zu sprechen. Falls Ihr es noch nicht getan habt könnt euch immer noch auf restart19.de für Studie registrieren. 🕺🏼 📸 @xandeezy.diditagain