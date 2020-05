DADILJA IZ PAKLA SPAVALA S 13-GODIŠNJAKOM I RODILA MU DIJETE: ‘Rekla mi je da se trebamo seksati i voljeti…’

Udana dadilja završila je u zatvoru nakon što se doznalo da je bila u vezi s 13-godišnjakom, s kojim je čak dobila i dijete. Leah Cordice (20) iz britanskoga Windsora, koja je u to vrijeme imala 17 godina, s maloljetnikom je spavala dvaput mjesečno tijekom godine dana, a naposljetku je ostala trudna te mu rodila dijete.

Njezin suprug cijelo je vrijeme vjerovao da je dijete njegovo, no DNK testovi pokazali su da je pravi otac upravo 13-godišnji dječak, piše Daily Mail. Slučaj je završio na sudu, a tužiteljica Grace Ong tvrdi da je dječak (čiji identitet nije otkriven) ispričao kako mu je dadilja ušla u sobu dok se igrao na računalu i skinula mu hlače.

