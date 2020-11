‘DA NEMA MOŽDA KORONU?!’ Njujorčani šokirani izgledom božićnog drvca ispred legendarnog Rockefellera; ‘Taman za 2020.’

Radnici koji su postavljali božićno drvo ispred Rockefeller centra otkrili su ovog tjedna u njegovoj krošnji skrivenu minijaturnu sovu koja je s drvom do New Yorka putovala tri dana prešavši 270 kilometara.

They found a small owl inside of this year’s Rockefeller Christmas tree, he hitched a ride all the way to NYC and is now being treated and cared for at a wildlife rehab facility. pic.twitter.com/f4PkBm6MGo

