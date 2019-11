CURA SE OBRATILA STRUČNJAKINJI ZA INTIMU S VRLO NEZGODNIM PROBLEMOM: ‘Pružila sam mu oralno zadovoljstvo, ali nakon toga…’

‘Proteklog vikenda bili smo na tulumu preko vikenda i preuzela sam inicijativu i pružila mu oralno zadovoljstvo u kupaonici’

Djevojka koja trenutno pati zbog nedotastatka intime s partnerom obratila se poznatoj savjetnici Deidre iz britanskog tabloida The Sun. Jedna je od mnogih koja se ovoj ženi obratila za savjet i iskreno rekla što je muči ne bi li saznala kako riješiti problem.

Nikakav intimni život

“Nakon što sam ga tako lijepo iznenadila u kupaonici, nadala sam se da ću i ja kasnije dobiti ngradu, no to se nije dogodilo. Bila sam gola u krevetu, nadajući se da će mu to dati neki znak, no on se samo otkotrljao od mene i otišao spavati.

Meni je 24, a njemu 26 godina i to je u zadnje vrijeme čest slučaj. On obično krivi moje roditelje s kojima trenutno živimo, ili pak cimere, no to mi sve zvuči kao izlika.

Seks je prije bio regularan, no sada se dogodi da prođe čak dva mjeseca bez ikakve intime. Štedimo za vlastiti stan i jednog bismo dana htjeli imati djecu, ali za to se ipak treba seksati…”, požalila se djevojka.

Komunikacija s partnerom je ključna

Deidre je odgovorila: “Porazgovaraj s njim i reci mu da te brine što vaš intimni život nestaje. Teško je kad seks pati zbog drugih praktičnih briga poput štednje, planiranja obitelji, suživota s roditeljima ili cimerima…

Tvoj potez u kupaonici bio je korak u pravom smjeru. Zašto ne potražite mjesto gdje ćete moći biti slobodniji, iskušati neko kampiranje preko vikenda ili nešto slično?”, odgovorila joj je savjetnica.