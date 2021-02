CURA PROGLAŠENA ‘SUPERNEGATIVKOM’, A TO JE ‘TEŠKA’ TITULA, ČAK I ZA INTERNET: Pazite kako je nakon niza ‘failova’ napokon dobila posao

Nisa Tee iz Glasgowa proglašena je “supernegativkom” nakon što je na Twitteru otkrila kako je dobila posao nakon duge potrage.

Prije šest godina mučila se s pronalaskom posla, a znala je da je motivacijsko pismo najvažniji dio prijave. Trebala je malo inspiracije za sastavljanje, ali nije imala volje pa je smislila zlobni plan.

Djevojka je potom postavila lažni oglas za posao konobara/ice praveći se da je poslodavac i tražeći da joj svi zainteresirani pošalju prijave na njezinu e-mail adresu. Nisa tvrdi da je dobila 200-tinjak prijava koje je pročešljala u potrazi za najboljim motivacijskim pismom. Njega je kasnije malo preoblikovala i slala kao svoje, da bi ubrzo dobila priželjkivani posao konobarice.

Njezin tvit postao je viralan s više od 300.000 lajkova. Kada su ju komentatori optužili da je sve izmislila, podijelila je screenshot svog e-mail pretinca iz tog vremena koji je bio pretrpan prijavama za nepostojeći posao.

when I was 19 I had to apply for a job and couldn’t be arsed writing a cover letter so I made a fake job ad for the job I was applying for on gumtree and like 200 people applied and I picked the best cover letter as my own 😩🤣🤣

— ANISA || (@aaaanisaxx) February 3, 2021