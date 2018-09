CURA (15) IZBAČENA IZ ŠKOLE JER JOJ JE SUKNJA BILA PREDUGA: Da, dobro ste pročitali; ‘Ovo je sramotno!’

Srednjoškolka je zbog incidenta bila u izolaciji, a ove godine treba polagati važan ispit

Heather Feast, majka 15-godišnje srednjoškolke iz Velike Britanije, tvrdi da su njezinu kćer suspendirali iz škole na puna tri dana i natjerali je da nosi suknju 10 cm kraću od dosadašnje. I to zato jer je njezina stara suknja, duga do koljena, sadržavala likru, piše britanski The Sun. Njezina kći Cody, učenica srednje škole Dearne ALC u gradu Barnsleyju u Južnom Yorkshireu, prošli utorak i srijedu nije smjela pristupiti nastavi.

Codyjina majka kaže da su njezinu kćer “prisilili da nosi suknju od stopostotnog poliestera”, koja, kako navodi, “također nije bila u skladu sa školskim pravilima jer, osim što je dosezala do iznad koljena, imala je i prorez na stražnjoj strani te ju je djevojka stalno trebala povlačiti prema gore, kako ne bi izgledala neumjesno.”

“Suknja od 12 funti koju je srednjoškolka nosila cijelu prošlu godinu, iako elastična, ne sadrži likru, nego viskozu i elastin, materijale koje škola odobrava”, kaže Heather te dodaje “kako je njezina kći bila pokusni kunić jer je učiteljica ‘testirala’ rastezljivost njezine uniforme tako što je povukla materijal koji se potom razvukao, a Cody je optužena da je prekršila školska pravila.”

Schoolgirl excluded for three days and forced to wear SHORTER skirt instead of her knee-length one in uniform row https://t.co/cty8WpxD3J pic.twitter.com/wBsEMWZEyF — The Sun (@TheSun) September 11, 2018

Ne udovoljava kriterijima

No, to nije sve. Cody, koja živi s majkom, 13-godišnjim bratom i 7-godišnjom sestrom, prošli je četvrtak poslana kući jer je “na sebi imala hlače koje su isto bile od likre.” Ravnatelj Codyjine škole tvrdi da se pravila glede školskih uniformi u međuvremenu nisu mijenjala. Heather ističe da je “suknja njezine kćeri bila tanka i da je izgledala pristojno”.

“Cody je suknju često nosila prošle godine i nikad nije bilo problema, sve do prošlog četvrtka”, rekla je majka koja je uvjerena da se tu, ustvari, radi o nečemu drugom: “Učitelji bi od ranog jutra djecu pažljivo promatrali kako bi proveli svoj ‘test’ – nekog od učenika zgrabili bi za uniformu i, ako bi se ona razvukla, dijete bi optužili da nosi uniformu od likre.”

Codyjina majka čudi se što dosad nitko nije reagirao na to da učitelji tako neprimjereno diraju djecu i to usred nastave. “Riječ je o materijalu načinjenom od mješavine elastina i viskoze, a likra se ne spominje čak ni na etiketi. Optužili su je da nosi suknju od likre samo zato jer je materijal rastezljiv”, rekla je Heather. “Učitelji previše cjepidlače oko materijala”, dodala je.

‘U školi vlada jednoumlje’

“Umjesto stare suknje, Cody je od škole dobila novu, a ta nova suknja krši sva njihova pravila. Osim što je prekratka, dijete je stalno mora povlačiti prema gore. Odobravaju je samo zato jer je od poliestera”, ljutito je rekla majka koja misli da “u školi vlada jednoumlje.”

“Bijesna sam jer je moja kćer prisiljena nositi suknju koja je sramotna i ponižavajuća.” Nakon što se Heather žalila, Cody je dobila drugu suknju, od mješavine pamuka i drugih materijala, ali po mišljenju njezine majke, ni ta nije bila prikladna za jednu učenicu. “Prošlu srijedu Cody su dali suknju koja se na kraju pokazala pogrešnim izborom jer jer sadržavala streč. Uz to, Cody su kaznili tako što su je prisilili da nosi kraću suknju te da sjedi sama cijeli dan.”

Tu večer Heather je s kćer odvela u shopping i kupila joj dva para hlača koje je trebala obući u četvrtak prošli tjedan. Učitelji ni to nisu odobravali jer su hlače, navodno “bile preuske i sadržavale su likru, unatoč tome što se na etiketi likra nije uopće spominjala.” Cody je ponovno poslana kući, a dan je provela kod majke na poslu.

Nije navikla na kratke suknje

Heather, koja je već tri godine udovica, tvrdi: “Nisu sva djeca istog oblika tijela i nekima bolje stoji odjeća s malo streča. Cody ima ženstveniju građu, dok je moj 13-godišnji sin visok 187 cm, zdepaste je građe i već sada nosi najveću veličinu školskog prsluka.”

“Cody se nije osjećala ugodno u toj suknji. Morala ju je stalno povlačiti prema dolje. Kad sam nadležne pitala zašto djeca ne smiju nositi likru, rekli su da je to zato da se učenici na nastavi ne bi pojavljivali u minicama, tajicama i širokim hlačama.”

“To je u potpunosti razumljivo”, nastavila je Heather, “ni ja svojoj kćeri ne bih dopustila da nosi nešto slično. Da me škola tužila zbog toga, to bih razumjela, kupila bih primjerenije hlače i točka. No, Cody izgleda pristojno i odjeća koju nosi nije ni prozirna ni preuska. ”

Nije se osjećala ugodno

Cody je rekla “da se nije osjećala ugodno kad su je provjeravali zbog odjeće i izdvojili je od drugih. Ove godine polažem važan ispit i nisam željela biti odsutna s nastave”, dodala je.

“Zamaralo me to što sam stalno trebala ispitivati prijatelje stoji li mi suknja kako treba. Mislila sam da ću popraviti stvar ako obučem hlače, ali ni one nisu bile dopuštene jer su, navodno, bile od likre.” “Osjećala sam se užasno jer su svi oko mene znali o čemu se radi. Bilo mi je neugodno jer nikad ne nosim tako kratke suknje.”

Unatoč svemu, Cody se školi i dalje veseli, a ima i planove za budućnost: “Željela bih upisati školu za medicinske sestre”, kaže 15-godišnjakinja. “Ponosimo se svojim učenicima koji naporno rade da bi postigli zavidne rezultate”, ističe ravnatelj Codyjine škole te “zahvaljuje i roditeljima koji se trude kako bi početak školske godine bio što uspješniji.”