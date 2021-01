ČUDO U NJUJORŠKOM ZOOLOŠKOM VRTU: Uzbuđeno su iščekivali mladunče crvenog klokana pa ostali u šoku – životinjica je u potpunosti bijela

‘Čim smo ga izvukli iz tobolca, iznenadili smo se jer je bio bijele boje, no kad smo ustanovili da ima crne oči, ostali smo šokirani. U tom smo trenutku shvatili da imamo nešto što se rijetko viđa tijekom cijele karijere’, rekao je vlasnik parka

Zaposlenici zoološkog vrta u New Yorku dugo su iščekivali dolazak na svijet mladunčeta crvenog klokana, no kada se to konačno dogodilo ostali su u šoku jer je životinjica u potpunosti bijele boje.

Cosmo, najnovija pridošlica u Animal Adventure Parku rođen je s leucizmom, iznimno rijetkim stanjem koje uzrokuje djelomičan gubitak pigmentacije kože i krzna životinje.

Za razliku od albinizma, kod ovog stanja izostaje gubitak pigmentacije u očima koji je uvjetovan nedostacima različitih pigmenata, a ne samo melanina.

Cosmo je na svijet došao u parku za životinje u Harpursvilleu prije pet mjeseci, no čuvari su ga iz majčina tobolca prvi put izvadili 15. siječnja.

Mladunčad klokana je, kada dođe na svijet dugačka samo oko 2 centimetra i teži manje od jednog grama. Mora samostalno prepuzati put od porođajnog kanala do majčina tobolca gdje provodi idućih nekoliko mjeseci hraneći se majčinim mlijekom.

Veliko iznenađenje

I Cosmo je mjesecima rastao u majčinu tobolcu prije nego što je odande izvađen nakon pet mjeseci zbog cjelovitoga veterinarskog pregleda.

“Čim smo ga izvukli iz tobolca, iznenadili smo se jer je bio bijele boje, no kad smo ustanovili da ima crne oči, ostali smo šokirani. U tom smo trenutku shvatili da imamo nešto što se rijetko viđa tijekom cijele karijere”, rekao je CNN-u vlasnik parka Jordan Patch.

“Cosmovi roditelji su crveni klokani i začet je u zoološkom vrtu, no rezultat je ova vrlo jedinstvena mutacija. Sada ćemo nastojati ustanoviti i proučiti o kakvom se genetskom nasljeđu radi i jesu li oba roditelja nositelji recesivnih osobina ili je ovo samo slučajnost”, rekao je Patch. “Ovo je jedini ovakav klokan koji trenutačno postoji u Sjevernoj Americi, što je rijetkost”.

Premda Cosmovo genetsko nasljeđe ne bi trebalo utjecati na njegovo zdravlje, jedina je opasnost u tomu što kod njega nema mogućnosti kamuflaže pa najvjerojatnije nikada ne bi preživio u divljini, pojasnio je Patch.