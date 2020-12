ČUDO U KBC-U OSIJEK: Na oglas za posao kuhara javio im se megapopularni chef! Pacijenti već uživaju u vrhunskim delicijama

Radio je u vrhunskim restoranima, hotelima i službeni je kuhar Hrvatske nogometne reprezentacije, a sada je prihvatio izazov i počeo kuhati u bolnici

U ova teška vremena jedan je čovjek odlučio barem malo razveseliti bolesne Slavonce koji leže u bolnici. On je poznati chef koji je dosad kuhao za Luku Modrića i Marija Mandžukića i koji je gostima Hotela Osijek pripremao konfitirani file smuđa i listiće bifteka s tartufima.

Upravo tako, za bolnički štednjak u KBC-u Osijek stao je – službeni kuhar Vatrenih. Sve je započelo običnim oglasom za posao kuhara u osječkoj bolnici. Uprava bolnice nemalo se iznenadila kada je na svoju adresu primila kuvertu koja je, uz životopis, imala hrpu certifikata, nagrada i priznanja.

Iza toga je stajao, ni više ni manje, nego Tomica Đukić, službeni kuhar hrvatske nogometne reprezentacije. Kako je pojasnio za RTL Direkt, želi da pacijenti nakon otpuštanja iz bolnice kažu: “E, baš smo dobro jeli dok smo ležali unutra”.

Naglasak na mediteranskoj kuhinji

Ovaj vrsni chef sada svakodnevno kuha 1200 obroka za pacijente osječke bolnice. Odavno prepoznat u svijetu, chef Tomica, koji je radio u vrhunskim restoranima, hotelima i “vatreni kuhar” nogometne reprezentacije, prihvatio je izazov i počeo kuhati u bolnici. Želja mu je promijeniti “krvnu sliku” bolničke kuhinje.

“Jučer smo imali junetinu. Imali smo vrhunsko meso. Juneći but, juneći fragendo, juneći lažni biftek. Sve je to jučer bilo na meniju. Kuhano, rade se naravni umaci. Sa što manje nekakvih dodataka. Znači sol, papar, maslinovo ulje. Idemo prema nekakvoj mediteranskoj kuhinji”, kazao je Đukić za RTL Direkt.

Zvuči kao jelovnik iz najfinijih francuskih restorana, ali nije. To je dnevni obrok za pacijente kliničkoga bolničkog centra Osijek. Chef velikoga srca poželio je, naime, u ovim teškim trenucima dati pozitivnu “vitaminsku injekciju”, kako pacijentima, tako i liječnicima te cijelomu medicinskom osoblju bolnice.

“To je krajnji cilj. Da ljudi kada odu iz bolnice da kažu da su fantastično jeli u bolnici s obzirom na poteškoće koje imaju. Jer gledajte, u bolnicu ne dolazi nitko tko je zdrav, je li tako?! Da i ljudi koji rade, koji ih čuvaju, paze i trude se oko njih, i oni moraju biti zadovoljni. Znači i njima moramo dati jedan mali podstrijeh, a hrana je čudo”, rekao je Đukić.

SIMBOL OČAJA OBOLJELIH OD COVIDA-19: Fotografije premorenog liječnika koji grli zaraženog djedicu postale su viralne

Cijeli tim stručnjaka pomaže chefu

U bolnicama pacijente liječe znanost, medicina i farmacija, ali nešto se mora pitati i gastronomiju. Tako to funkcionira i u najboljim svjetskim bolnicama.

“Prva stvar, treba istaknuti da je hrana lijek. Sada će dobiti jedan poseban šmek jer imati takvoga vrsnog kuhara, chefa kao što je gospodin Đukić, zaista se rijetke bolnice u svijetu mogu pohvaliti time”, izjavio je Domagoj Dernjančević, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu KBC-a Osijek.

Chef Tomica, dakako, ne radi sam. Cijeli tim stručnjaka i nutricionista sastavlja uravnotežene jelovnike. Zadatak nije lagan. Moraju se uklopiti u proračun, a kupili su i nove strojeve.

“Cilj nam je da se ta hrana manje tretira. Termički da se ti sastojci što više sačuvaju, da ostanu minerali i vitamini”, rekla je za RTL Direkt nutricionistica KBC Osijek Josipa Mađarić. Iz bolničke kuhinje očekuje se čudo, baš kao i na Svjetskom prvenstvu.

Jednostavno pravilo pri kuhanju

“Tajna hrana za Covid je dobar imunitet, puno vitamina”, dodala je Mađarić. No, i oni koji se ne liječe od posljedica koronavirusa, nadaju se da će im hrana pomoći pri ozdravljenju. Tomica i ekipa će ih anketirati i po njihovu ukusu prilagoditi jelovnike.

“Bitna je hrana u bolnici, normalno da je bitna kao i sve. Kao i osoblje. Sve u biti je bitno. Nadam se da ću moći ustati iz stolca. Zato sam i tu došao, na noge, što kažu”, kazao je Josip Vić, jedan od pacijenata KBC-a Osijek.

Chef o kojemu pišu najcjenjeniji svjetski mediji uvijek se pri kuhanju vodi jednim jednostavnim pravilom. Nema tu puno mudrosti, sve je objasnio u razgovoru za RTL Direkt.

“Ja vam to gledam iz perspektive, bih li ja to pojeo i je li to ukusno i je li to dovoljno dobro da nekomu poslužite. Znači ono što vi sami ne bi sebi napravili ili pojeli, nemojte ni drugomu davati”, zaključio je Tomica Đukić.