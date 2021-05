ČUDO OD DJETETA: Ovaj dječak ima 12 godina. Trebalo mu je tjedan dana da završi – srednju školu i fakultet!

Mike Wimmer, 12-godišnji dječak iz Sjeverne Karoline je čudo od djeteta. Naime, već je završio srednju školu i fakultet, i to u istom tjednu.

Ono što obični smrtnici obave u četiri, odnosno osam godina, on je napravio samo u jednoj. Ovoga mjeseca će, u razmaku od samo tjedan dana, dobiti dvije diplome – jednu za srednjoškolsko obrazovanje koje je završio u Concord Academy, a drugu s fakulteta Rowan-Cabarrus.

Dječak je američkim medijima otkrio da je član Mense, društva najinteligentnijih ljudi na svijetu, kao i zaklade Davidson and Young Scholar koja potiče i razvija talente mladih inteligentnih pojedinaca.

Congrats to this 12-year-old boy from Rowan County, North Carolina. His name is Mike Wimmer and he's graduating from high school AND college this year. (When I was 12, I'm pretty sure I was still eating paste.) Way to go, Mike! @WTKR3 https://t.co/Xl5wJEUt16 pic.twitter.com/3le05qp9qJ

“U prosincu sam završio s maturom i onda sam pomislio – ako poslušam još nekoliko predavanja, mogu dobiti steći zvanje prvostupnika”, izjavio je Mike za CNN.

Iako se mnogi brinu da će dječak zbog obrazovanja propustiti djetinjstvo, on ih razuvjerava i kaže da uživa u svemu što radi.

Veliki ljubitelj matematike i znanosti pokrenuo je svoj biznis, tvrtku Reflect Social koja “kombinira popularne platforme društvenih mreža s IoT uređajima, pružajući novo dinamično društveno iskustvo”. Mike kaže kako mu je cilj stvoriti tehnologiju koja će ljudima omogućiti bolji život.

No better way to introduce my newest venture, HORIZON OS, than at my high school science fair! I am excited for the future and the tremendous potential this OS has in changing the lives of so many. Finding my way to change the world! #STEM #sciencefair #changetheworld. pic.twitter.com/dLdR4NTiVm

— Mike Wimmer (@Mike_aighost) December 6, 2019