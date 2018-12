ČUDO ARHITEKTURE KOJE NISU NAPRAVILI LJUDI: Kad su sve snimili satelitom, ostali su bez daha

Mrežu su počeli graditi prije 4000 godina

Već najmanje 4000 godina, termiti grade svoje kolonije na sjeverozapadu Brazila. Svaki termitnjak visok je oko 4 , a promjera 10-ak metara, a najveći dosežu 7 metara visine. Obzirom na to da su termniti veliki oko centimetra, kada bi ljudi gradili nebodere u tom razmjeru bili bi viši od kilometra.

No sav razmjer entomolozi su shvatili kada su regiju snimili satelitom. Otprije su znali kako su termiti gradili svoja gnijezda na svakih 20 metara, a svaki ima šest susjeda te podsjećaju na uzorak košnice. No do sada je raslinje i šuma onemogućavalo da se iz zraka vidi koliko su zapravo velike- termitnjaci se protežu preko 200 četvornih kilometara. Zauzimaju, dakle, površinu koja odgovara Velikoj Britaniji.

A brda su samo građevinski otpad

“Zamislite da je to grad. Mi nikada nismo sazidali tako nešto. Veličine su nevjerojatne – teško je uopće to pojmiti” rekao je voditelj studije Stephen Martin za Wheather. A brda koje vidimo, zapravo su samo otpad, odnonsno zemlja koju su izbacili dok su kopali podzemne tunele.