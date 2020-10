Netko je od kupaca u jednoj trgovini u Los Angelesu uslikao prizor koji je zgrozio, kako ljude koji su se u tome trenutku našli na licu mjesta, tako i veliku većinu internetskih korisnika koji dosad vidjeli spornu fotografiju.

Riječ je o domini odjevenoj u oskudnu odjeću, koja svoga pokornog partnera vodi u kupnju. Ubrzo su je korisnici Twittera uspjeli pronaći na drugim društvenim mrežama – riječ je o djevojci poznatoj pod imenom Lark, prenosi Mirror.

“Bila sam vani sa svojim pokornim i prijateljima. Zaustavili smo se u Erewhonu (poznatoj trgovini zdrave hrane, op.a.). Bilo je mnogo kamera i pozornosti, ali zaštitar nas je pustio da uđemo i kupimo sve što trebamo”, objasnila je ekscentrična domina.

POLICAJKA DALA OTKAZ I POSTALA – FATALNA DOMINA: Njezine nove ‘uniforme’ jako su opasne za srce. Upozoreni ste!

Na tvrdnje drugih kupaca da je bičevala muškarca, koji je četveronoške i na uzici hodao za njome, rekla je: “Udarila sam ga palicom, ali ne više od dva puta. Pokušao mi je dodirnuti nogu previsoko na bedru, što mi se nije svidjelo. U blizini tada nije bilo djece ni bilo koga od ljudi.”

thats not all, know a guy who is friends with the owner… pic.twitter.com/Vgu7HQlKyE

— Nate Powers (@PapaOfTheFlock) October 18, 2020