Svako malo iznova čujemo vijest o nesretnoj duši koja je pokopana ili zaključana u mrtvačnici, da bi kasnije ponovno oživjela. Izvještaji su često obavijeni nepotvrdivim činjenicama i sumnjivim izvorima, ali ideja oživljavanja nakon očigledne smrti nije nužno stvar lovačkih priča i urbanih legendi.

Postoje deseci studija slučajeva u kojima su ljudi “oživjeli” nakon što su naizgled umrli, nazvani Lazarovim sindromom prema čudu u Novom zavjetu u kojem Isus četiri dana nakon njegove smrti uskrisuje Lazara iz Betanije.

Poznat i kao autoreuscitacija, ovaj fenomen odnosi se na događaj kada osoba doživi srčani zastoj (što znači da joj je srce stalo), ali spontano se ponovno pokreće i cirkulacija se nastavlja nakon što su prestali pokušaji reanimacije.

Studija iz 2020. pregledala je svu poznatu medicinsku literaturu o ovom misterioznom fenomenu i uspjela pronaći 65 pacijenata koji su doživjeli autoreuscitaciju između 1982. i 2018. godine. Osamnaest od tih ljudi (28 posto) uspjelo se potpuno oporaviti nakon povratka iz smrti.

Jedno izvješće o slučaju iz 2001. iznosi priču o 66-godišnjaku koji je upao u srčani zastoj sa sumnjom na curenje aneurizme trbušne aorte, što znači da mu je pukla glavna krvna žila u trbuhu. Nakon što je hitno prebačen u bolnicu, liječnici su ga pokušavali reanimirati 17 minuta.

Isprobali su sve uobičajene metode, uključujući kompresiju prsa i šokove defibrilacije, ali na kraju je proglašen mrtvim. Monitori i respirator bili su isključeni, međutim, kirurg je ostao u sobi s pacijentom, koristeći priliku kao primjer za podučavanje skupine studenata medicine.

Izvanredno, deset minuta poslije, kirurg je osjetio puls na pacijentu. Nakon poduzimanja potrebnih radnji, otkucaji srca pacijenta u potpunosti su nastavljeni, tretirana mu je aneurizma i čovjek se potpuno oporavio, piše IFL Science.

