CNN NAS HVALI NA SVA ZVONA: ‘Morate posjetiti hrvatski otok na kojem su se skrivali komandosi i partizani’

Teško dostupna plaža svjetski je hit

‘Tijekom Drugog svjetskog rata spilje i uvale koje se nabiru na rubovima hrvatskog otoka Visa skrivale su partizane i komandose koji su vodili žestoke operacije otpora protiv nacističkih osvajača. Današnje misije vode vojske turista naoružanih kremom za sunčanje, ručnicima i suncobranima’, započinje CNN reportažu o najljepšim otocima.

CNN piše o otoku ne pretjeranom udaljenom od Splita i plaži Stiniva, posebnoj po predivnom bijeloj šljunčanoj plaži koju okružuju visoki vapnenački zidovi. Navode kako se tu plažu isplati posjetiti u lipnju, no do nje treba prošetati južnom stranom Visa.





‘Pet metara široka ‘vrata’ otvaraju plažu prema tirkiznom moru. Do nje je teško doći, ruta je teška i strma te nije prikladna za najmlađe, nespretne ljude ili one u sandalama. To je pozitivna stvar jer je plaža malena i lako se napuni’, piše CNN.