CJELOVITE ŽITARICE OBAVEZNO NA JELOVNIKU: Djeci za rast i kreativnost, odraslima smanjuju rizik od kroničnih bolesti

Zamisliti obiteljski jelovnik bez žitarica gotovo je nezamislivo. Riža, proso, pšenica, ječam, raž, heljda… u zrnu, kao pahuljice, mljevene ili kao klice vrijedan su izvor ugljikohidrata, proteina i energije te su pravi prehrambeni junaci modernog doba.

Žitarice su sastavljene uglavnom od ugljikohidrata ili šećera, imaju mali postotak masti. Sadrže ulje bogato nezasićenim masnim kiselinama i vitaminom E te su zbog toga, primjerice, pšenične klice svrstane u namirnice s antioksidacijskom sposobnošću. Kada jedemo žitarice i proizvode od žitarica u organizmu se sintetizira serotonin čime se gubi želja za slatkim.

Dobrobiti za cijeli organizam

Žitarice su bogate topivim i netopivim vlaknima, koja blagotvorno djeluju na gastrointestinalni trakt (utječu na brzinu pražnjenja crijeva, brzinu apsorpcije nutrijenata, crijevnu mikrofloru), dobar su izvor vitamina B-kompleksa i vitamina E, izvor su brojnih minerala (magnezij, željezo, bakar, cink, fosfor, selen…), izvor su fitokemikalija (fitinska kiselina, saponini, fitosteroli, tokotrienoli, skvaleni, lignani…) koje blagotvorno djeluju na organizam.

Osim toga, žitarice smanjuju glikemijski indeks hrane (važno je dijabetičarima) tj. postupno otpuštaju energiju, daju osjećaj sitosti što je korisno pri redukcijskim dijetama, sadrže višestruko nezasićene masne kiseline (omega-3-kiseline) i ne sadrže kolesterol.

Tri obroka cjelovitih žitarica dnevno

Konzumacija tri ili više obroka cjelovitih žitarica dnevno smanjuje rizik od razvoja kroničnih bolesti, poput povišenog krvnog tlaka, povišenih masti u krvi, raka crijeva i dijabetesa, a isto tako pomaže i u održavanju tjelesne mase. Prehrana koja obuhvaća cjelovite žitarice uključuje integralni kruh, kukuruzne i zobene pahuljice, müesle, žitarice u zrnu, tjesteninu, integralno brašno, kekse i kolače od integralnog brašna. Istraživanja pokazuju da žene, čija je prehrana u razdoblju prije menopauze bogata biljnim vlaknima iz žitarica, smanjuju rizik od raka za 41%.

Za doručak djeci obavezno žitarice

Doručak je obrok koji je ključan za održavanje konstantne razine šećera u krvi tijekom dana. Mora biti bogat žitaricama i kompleksnim ugljikohidratima, a treba izbjegavati jednostavne, rafinirane šećere koji daju kratkoročni učinak na razinu šećera u krvi. Istraživanje Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence – HELENA, provedeno na populaciji djece i adolescenata u dobi od 12,5 – 17,5 godina, potvrdilo je važnost konzumacije doručka te unosa žitarica i njihovih proizvoda u sklopu prvog obroka u danu.

Rezultati su pokazali da djeca i adolescenti koji doručkuju žitarice, u odnosu na one koji doručkuju druge oblike obroka, redovitije konzumiraju prvi obrok u danu te imaju veći unos vlakna i mikronutrijenata. Osim toga, djeca i adolescenti koji redovito konzumiraju žitarice za doručak imaju pravilniji rast i razvoj, a u kasnijoj dobi manji indeks tjelesne mase.

Nesquik žitne pahuljice s cjelovitim zrnom najveći su svjetski brend žitarica za djecu. Hrskave žitne loptice s okusom čokolade, s dodanim vitaminima, željezom i kalcijem predstavljaju balansiran doručak za djecu.

Sadrže 51 posto cjelovitog zrna pšenice i vrijedne nutrijente poput željeza i vitamina B3, B5 i B6, stoga Nesquik žitne pahuljice s cjelovitim zrnom osiguravaju djeci važne hranjive tvari te im daju dnevnu dozu inspiracije koja potiče kreativnost.

