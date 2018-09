Čisti začini za savršeno jelo

Svi znamo koliko su začini zdravi i poželjni u svakodnevnoj kuhinji. Bez obzira radi li se o bosiljku, kurkumi ili slatkoj paprici – bitno je koristiti čiste začine, a tu su Vegeta Maestro monozačini prirodan izbor za svako jelo. Sušeni začini su idealna zamjena svježima jer ne gube svoja blagotvorna svojstva prilikom termičke obrade, već dapače, tek tada dolaze do punog izražaja. Jedan od najomiljenijih je pritom zbog svoje specifične arome i široke primjene zasigurno bosiljak.

Za razliku od drugih biljaka čija je upotreba često puta ograničena, bosiljak uistinu ima vrlo široku primjenu i može se dodati u gotovo sva jela. Obična juha od rajčice dobiva sasvim novu dimenziju kada se obogati ovim svestranim ljepotanom. Ukoliko vam kuhanje danas nije na rasporedu, nema veze, dovoljno ga je malo protrljati prstima prije posipavanja i vašoj salati, sendviču, mozzarelli i rajčici će pokloniti svoju bogatu, prepoznatljivu aromu.

Jednako svestrana i široko primjenjiva je i slatka paprika koja u nadolazećim mjesecima postaje kraljica kućne radinosti. Vrijeme je pripreme mesnih prerađevina za zimu, rituala dobro poznatog pod „kolinje“ a isto je bez slatke paprike gotovo nezamislivo. Kako je na kraju dana na rasporedu degustacija slasnih mesnih zalogaja, zašto se ne bi prisjetili djetinjstva i isprobali mast na kruhu?

Od spomena mesa ti se diže kosa na glavi jer se životinje gledaju u prirodi, a ne na tanjuru? Onda je humus od bundeve idealan izbor, pomalo neobičan, a tako ukusan.

Sve je to ok, ali ti ipak nedostaje egzotike u kuhinji? Može, vrijeme je za kurkumu. Riža s kurkumom će svaki ručak pretvoriti u pravu gozbu i oduševiti sve ukućane. Uz more okusa i boje, ovo je ujedno i jedan od najzdravijih korijena koji se može naći u prirodi, zato nemoj štedjeti u primjeni. Od toplog čaja u koji si umiješala žličicu kurkume, do energetskih kuglica, deserata, variva, juha, uistinu nema granica. No, za razliku od ranije spomenutih začina kurkuma treba toplu okolinu, u hladnim uvjetima ne može razviti svoja blagotvorna svojstva.

