Tisuće Šveđana u svojim prstima i šakama već imaju čipove koje na putu od kuće do posla koriste po nekoliko puta. I mnogi Englezi, Kinezi i Rusi pomoću čipova ugrađenih u tijelo danas otključavaju i zaključavaju vrata, plaćaju račune i idu kod liječnika.

Čipovi u rukama naših građana mogli bi biti uobičajena stvar u budućnosti. Veličine su novčića i nalaze se u staklenoj kapsuli, a načinjeni su tako da ih tijelo ne odbacuje. Najčešće se ugrađuju ispod kože u gornjem dijelu palca, a bol od ugradnje traje jedan dan, piše Blic.

Glavna svrha je da korisnicima olakša svakodnevni život, od ulaska u zgradu do dolaska u ured, i to uz jedan pokret ruke preko digitalnog čitača. Predviđa se da će se u budućnosti pomoću čipa uključivati kućanski aparati.

S ugradnjom čipova u našoj regiji moglo bi se početi za manje od pet godina. Stručnjaci su za Blic izjavili da je tehnologija relativno jednostavna i da se već nalazi u gotovo svakoj poslovnoj kartici za identifikaciju koje odavno koristimo. Tehnološki stručnjaci tvrde da su prepreke uglavnom sigurnost podataka i etička pitanja.

Strah od praćenja i nadziranja

Dok Hrvati o tome još uvijek šute, srpska sociologinja Dragana Dimić tvrdi da je Srbija još uvijek tradicionalno društvo koje se teško prilagođava čak i korištenju čipiranih osobnih iskaznica. Smatra kako bi zbog toga mali broj ljudi u početku prihvatio ugradnju čipa, ali kako se takva vrsta čipiranja u jednom trenutku neće moći izbjeći.

Dimić je uvjerena da će građani Srbije teže prihvatiti čipove iz straha od praćenja i nadziranja, a da će taj model najvjerojatnije donijeti ljudi koji imaju veze s inozemstvom.

Sociologinja smatra kako čipovi neće biti loši za ljude koji su stari, teško pokretni, dementni ili se ne snalaze s korištenjem gotovine jer će im na taj način brojne aktivnosti biti olakšane.

Ekonomist Ljubodrag Savić također je uvjeren da će se ugradnja čipova u Srbiji dogoditi u kratkom vremenskom roku i da neće biti pretjerano skupa.

"Zamislite situaciju u kojoj ne morate otkucavati karte, već samo prolazite pored svih aparata. Vjerujem da bi elektronskom bankarstvu to bilo od nevjerojatno velike koristi. To je realnost koja se vrlo brzo može dogoditi u Srbiji, ali mislim da ogromna većina ljudi nije spremna za to. U tehničkom smislu ne treba dug vremenski period, punokraći od pet godina", rekao je za Blic Biznis.

Smatra da u tehničkom smislu ne postoji veliko ograničenje za čipiranje, no sve ovisi o donošenju zakona i spremnosti građana i tvrtki za korištenje tih tehnologija.