CINESTAR TV CHANNELS SVEČANA PREMIJERA ‘HRVATSKOG’ ROBIN HOODA ODRŽANA U KAPTOL BOUTIQUE CINEMA

Publika oduševljena najnovijom filmskom ekranizacijom Robin Hooda

Sinoć su se u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema zahvaljujući CineStar TV channels mnogobrojni gledatelji upoznali s legendarnom pričom o Robin Hoodu. Neviđena priča o tome kako je Robin Hood postao ikona i legenda kakvu poznajemo danas snimana je u Istri i Dubrovniku, na Stradunu, u tvrđavi Bokar i Posatu, zahvaljujući redatelju Ottu Bathurstu koji je Dubrovnik i Istru izabrao između deset svjetskih lokacija.

Sinoćnju premijeru o ovom epskom lopovu i ratniku koji već cijelo stoljeće tjera filmaše da osmišljavaju nove priče o njemu nisu propustili ni: Goran Grgić, Ivan Šarić, Korana Gvozdić, Joško Lokas, Dubravko Šimenc, Bianca Matković, Ivan Tandarić, Ivan Alduk, Ivana Delač, Zsa Zsa, Bruno Kovačević, Anita Dujić, Davor Meštrović, Samanta Rajhard, Petra Dugandžić, Pamela Ramljak, Mirna Maras Batinić te mnogi drugi.

Za potrebe filmskog seta Dubrovnik je ‘pretvoren’ u Nottingham, angažirano je oko 700 statista, a u Dubrovnik je došlo 650 članova filmske ekipe, čime je još jednom potvrđeno da je Hrvatska među top lokacijama za snimanje svjetskih filmskih hitova u proteklih nekoliko godina. Najveća su atrakcija na snimanju bili glumci iz filma: Taron Egerton kao Robin Hood, Jamie Foxx kao John, Eve Hewson kao Marian te zvijezda filmova Fifty Shades of Grey, Jamie Dornan u ulozi Willa Scarletta.

Egertonov Robin je ratni heroj koji se vratio kući i samo traži mir i spokoj. Međutim, ubrzo shvati da njegova borba nije gotova nego tek počinje. „Ovo nisu muškarci u tajicama koji divljaju po šumi,“ objasnio je. „Robin se vratio s bojnih polja u Siriji istraumatiziran, kao da je u potpunosti odvojen od svojeg prethodnog života koji mu uopće ništa više ne znači. Pronašao je Nottingham koji više ne prepoznaje, pun užasavajuće nejednakosti i nepravde. Trudi se ostati nepristran u svojoj osamljenosti, ali na kraju mu njegova savjest neće dati da i dalje zanemaruje ono što se odvija oko njega.“

Kad Robin shvati što se zapravo događa u Nottinghamu, potaknut je na to da nešto napravi. Preuzme identitet odmetnika poznatog kao The Hood, smionog osvetnika koji ismijava elitu oduzimajući im ono zbog čega rade tako mrska djela: njihov novac. Robin ne bi mogao uopće postati The Hood da ga nije uputio i pružio mu pomoć John, kojeg glumi Jamie Foxx, arapski ratnik čijeg sina je Robin pokušao spasiti tijekom Križarskog rata. Impresioniran njegovom hrabrošću, John prigrli ciničnog i oklijevajućeg Robina, kako bi obojica mogli ispuniti svoju osvetu. Međutim, njihovo partnerstvo donijet će im više nego što su mogli očekivati. Prijateljstvo puno duhovitosti koje se razvije između Robina i Johna mnogima je najdraži dio filma u kojem ne nedostaje ludih scena borbi ali i bezvremenske romantike između Marian i Robina.

Po završetku kino i TVOD distribucije, ovu ćete fantastičnu priču moći pogledati i na CineStar TV Premiere kanalima.

Bez obzira volite li romantične komedije, ljubavne drame, animirane filmove, znanstvenu fantastiku ili ste pak više za akcijske trilere, sigurno će te pronaći svoj omiljeni sadržaj na nekom od šest CineStar TV Channels.

Ova najnovija verzija Robin Hooda u distribuciji Blitza stiže u hrvatska kina od četvrtka, 29. studenog. Saznajte i vi kako je Robin Hood postao ikona i legenda kakvu poznajemo danas. Više informacija o filmu, kao i kupnju ulaznica potražite na https://www.blitz-cinestar.hr/najave-filmova/robin-hood/5730/1/1