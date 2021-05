CIJEPILI BISTE SE PROTIV KORONAVIRUSA, NO STRAH VAS JE IGLE? Ove tehnike pomoći će vam da to prevladate

Imajte na umu da cijepljenjem štitite sebe i ljude koje volite da se ne razbole smrtonosnim virusom

Strah od igala nije ništa novo. Tripanofobija, medicinski izraz za ekstremni strah od igala, slična je bilo kojoj drugoj fobiji: može biti racionalna ili iracionalna, ali činjenica je da postoji i može vam dobrano zagorčati život.

Doktor Jeffrey Ditzell, psihijatar iz New Yorka, kaže da je tripanofobija relativno česta. Pogađa oko 20 do 30 posto odraslih. No, djelatnici u zdravstvu skoro svakodnevno su imali priliku susresti se s pacijentom koji odbija cijepljenje protiv koronavirusa zbog tog straha, piše CNET.

Neki ljudi čak ne žele niti razmisliti o cijepljenju, što je dosta nezgodno jer da bi se postigao imunitet stada treba većina populacije biti procijepljena. Ljudi s tripanofobijom mogu iskusiti krajnje uznemirujuće simptome, uključujući znojenje, drhtanje, ubrzani puls, vrtoglavicu ili čak nesvjesticu, pojasnio je Ditzell.

“Osnove ovog straha vjerojatno imaju zaštitnu biološku osnovu. Zbog njega se izbjegavaju oštri predmeti i potencijalno opasne stvari”, kazao je Ditzell.

Eliminirajte strah od igala

On i medicinska sestra Esbe Duncan otkrili su tehnike kako najučinkovitije eliminirati strah od igala.

Zanemarite pogrešne informacije o cjepivu. Duncan kaže da vjeruje kako je velik dio anksioznosti oko igle za cijepljenje protiv Covida-19 povezan s neutemeljenim mitovima o cijepljenju, poput onog da vam ta injekcija ugrađuje mikročip u ruku. Zanemarivanje ovih dezinformacija, ili još bolje, proučavanje činjenica, može umanjiti fobiju ako je prvenstveno povezana s mitovima o cjepivima, kaže Duncan.

Pokušajte se usredotočiti na pozitivne stvari oko cijepljenja. “Prožimanje bilo kojeg zadatka, koliko god bio neugodan, osobnim značenjem može promijeniti svakodnevicu i nelagodu u nešto zadovoljavajuće i pozitivno”, kaže Ditzell. Imajte na umu da cijepljenjem štitite sebe i ljude koje volite da se ne razbole smrtonosnim virusom.

Cijepljenje također znači da možete slijediti nove smjernice za cijepljene ljude, što uključuje i okupljanje u malim skupinama. Razmislite kako će biti sjajno posjetiti svoje prijatelje i obitelj bez straha da ćete dobiti ili širiti Covid-19!

Taktike za smanjenje straha i tjeskobe

Razmišljate o ispunjavanju svoje društvene odgovornosti prema drugima. To će vam pružiti kontekst za situaciju i može se učiniti da se osjećate odlučnijim da dobijete cjepivo unatoč strahovima. Prije dolaska na termin, podsjetite se da vaše cijepljenje znači da je svijet na korak bliže kraju pandemije i da možete ponovno sigurno uživati ​​u aktivnostima prije pojave koronavirusa.

Na dan cijepljenja protiv Covida-19, isprobajte jednu ili nekoliko ovih taktika za smanjenje straha i tjeskobe.

Jedite i hidratizirajte se prije zakazanog termina. To će pomoći smanjiti osjećaj vrtoglavice i nesvjestice, kaže Ditzell. Ako ste došli na cijepljenje gladni, to može pogoršati negativne posljedice straha i stresa.

Od liječnika zatražite lokalni anestetik kojeg treba nanijeti na buduće mjesto uboda igle. To bi vam trebalo vrlo brzo eliminirati strah, ako je vaša fobija povezana s osjećajem boli.

Duboko disanje itekako pomaže

Zamolite medicinsku sestru da diše s vama. Ne bojte se izraziti svoj strah, kaže Duncan. Osoba koja vam daje injekciju vjerojatno će vam rado pomoći u vježbanju dubokog disanja, pa će čak i sinkronizirano disati s vama. Dokazano je da duboko disanje smanjuje tjeskobu i može pružiti osjećaj stabilnosti i udobnosti u neugodnoj situaciji.

Zamislite svoje omiljeno mjesto. Uz duboko disanje zatvorite oči i zamislite sunce na licu ili razmišljajte o nekom mjestu ili stvari koja vas umiruje. “Obično, čak i u najgorim slučajevima, disanje i te slike zajedno djeluju” kako bi umirili uznemirene ljude, kaže Duncan.

Sklonite pogled s igle. To logično zvuči, ali onima koji se boje igala u trenutku cijepljenja bit će teško skrenuti pogled. Ditzell kaže da je ovo jedna od najjednostavnijih, ali najučinkovitijih taktika za smanjenje straha tijekom dobivanja injekcije.

Zamislite alternativne scenarije. Kad skrenete pogled ili zatvorite oči, zamislite nešto što izaziva sličan osjećaj, ali nije toliko zastrašujuće. Na primjer, mogli biste zamisliti svog prijatelja kako vas od uzbuđenja štipa za ruku kako bi vam otkrio tajnu ili bombastičnu priču, umjesto da razmišljate o iglici. Možete, pak, zamisliti ugriz komarca (pod uvjetom da se ne bojite komaraca).

