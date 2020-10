CIA OBJAVILA CRTEŽE I UPITALA: ‘Možete li pronaći sve razlike na njima?’; Upozoravamo vas, samo su rijetki uspjeli u tome…

Američka središnja obavještajna agencija (CIA) ususret Noći vještica na svome Twitteru objavila je jedan izazov za svoje pratitelje. Naime, objavili su dva naizgled jednaka crteža i pitali ih mogu li pronaći razlike na njima.

“Kviz utorkom, izdanje za Noć vještica. Možete li uočiti prikrivene razlike?”, stoji u opisu crteža koji su privukli puno pažnje.

Can you spot the disguised differences? pic.twitter.com/kYV6GN9veo

Pratitelji su u komentarima otkrili koje su razlike pronašli, a samo su rijetki uspjeli pronaći svih 13.

Inače, CIA je već nekoliko puta objavljivala slične izazove za svoje pratitelje kako bi privukla što više mladih na svoje kanale. Tako su prije mjesec dana pozvali pratitelje da pronađu razlike između ove dvije fotografije.

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA

Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?

Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz

— CIA (@CIA) September 8, 2020