ČEŠNJAK MOŽEMO KUŠATI – STOPALOM?! Nevjerojatan trik kemičara s kojim ćete osjetiti okus bez da ga stavite u usta

To nije zato što na nogama imate tajne okusne pupoljke za bijeli luk, već je stvar u sastojku češnjaka koji može ‘putovati’ kroz kožu

Da vam netko kaže kako možete okusiti češnjak nogama, pomislili biste da je lud, no to je ipak istina zahvaljujući ovome kul triku s kemijom hrane. Teško ga je testirati, s obzirom na to koliko je češnjak žestok, ali ne i nemoguće, kao što možete vidjeti u videu Američkoga kemijskog društva u nastavku.

Uzmite jedan češanj (i ne, to nije poput standardnih recepata gdje jedan češanj znači cijelu glavicu), prerežite ga na pola i stavite u vreću za smeće. Zatim stavite svoje boso stopalo unutra i zatvorite vrećicu oko gležnjeva, tako da miris ostane u vrećici i ne širi se do vašega nosa.

Gotovo? Dobro, sada trljajte stopalom češnjak kao da marinirate fini komad piletine. Ako nemate baš puno vremena samo za ovaj trik, možete prilagoditi postupak i jednostavno gurnuti češnjak u cipelu.

Sada je vrijeme da se opustite znajući da će vam taj slastan okus češnjaka biti u ustima za otprilike sat vremena. Kada istekne 60 minuta, trebali biste početi osjećati češnjak u ustima. Pod pretpostavkom da ste to ispravno učinili i ne osjećate samo miris češnjaka zbog nepropusne vrećice, čestitamo, sada ste i službeno stopalni kušač!

Nemate okusne pupoljke na stopalima, ali…

Okej, shvaćamo da ovo nije najučinkovitija metoda kušanja češnjaka (za to ipak koristite dobru staru metodu “stavi ga u usta”), ali je svejedno znanstveno zanimljiva. Onda, što se tu zapravo događa?

“To nije zato što na nogama imate tajne okusne pupoljke za bijeli luk”, objašnjava ACS u videu. “To je zato što molekule odgovorne za miris češnjaka (alicin) mogu prodrijeti u vašu kožu, ući u krv i putovati do usta i nosa, gdje iznenada počinjete osjećati okus češnjaka.”

Koža se sastoji od slojeva koji prilično dobro odbijaju i ulje i vodu (koji se ne miješaju) i to je razlog zašto se ne napuhnete poput spužve dok se kupate. Međutim, alicin, molekula odgovorna za miris češnjaka, prodire zahvaljujući svom kemijskom sastavu.

Alicin sadržava kisik, koji je, kako se objašnjava u videu, dobar za vezivanje vodika s “vodenim stvarima” te repove ugljikovodika za vezivanje s “masnim stvarima”. Kao takav, alicin vam može kliznuti kroz kožu, gdje ulazi u krvotok i može putovati do vaših zbunjenih usta i nosa.