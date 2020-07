‘Umorna sam od čekanja princa na bijelom konju i ljubljenja žaba pa sam odabrala ovaj put’, slikovito je objasnila Gia. Neke žene koje su prodale svoju nevinost na aukciji zaradile su više od milijun eura

Prodaja djevičanstva na aukciji postao je unosan biznis, čiji potencijal uviđa sve više mladih djevojaka današnjice. Umjesto ljubavi, one biraju novac jer, kako kažu, taj “čaroban” trenutak ne znači im mnogo, a od paprene svote koju dobiju za seks s potpunim neznancem mogu si priuštiti život o kakvome bi, u suprotnom, mogle samo sanjati.

Isto mišljenje dijeli i Gia Kourtney (27), koja kaže kako joj je dosadilo čekati momka koji će je oboriti s nogu, a privlačna joj je ideja zarade na prvome seksu. Otkrila je kako je godinama čekala “princa na bijelom konju”, a kako on još uvijek nije naišao, ovo smatra najboljim pristupom svojoj trenutnoj situaciji.

Čeka potvrde ginekologa i psihologa

Gia kaže kako bi radije imala novac nego izgubila nevinost s nekime tko joj se kasnije neće sviđati te požalila što je podijelila taj poseban trenutak s njime.

“Znam da bi to moglo zvučati oštro, ali imam 27 godina i u ovome bih trenutku nakon toliko dugoga čekanja očito trebala biti pametna”, izjavila je zgodna crnka za LAD Bible. Djevojka iz New Yorka kaže kako je stasala u religioznoj obitelji, no odbija nametnuti tradicionalan put: “škola, fakultet, brak i zatim obitelj”.

Umjesto toga, prijavila je svoje tijelo na aukciju na mrežnoj stranici Cinderella Escorts. Početna ponuda za njezinu nevinost iznosi vrtoglavih 100.000 eura (oko 750.000 kuna).

“Umorna sam od čekanja princa na bijelom konju i ljubljenja žaba pa sam odabrala ovaj put”, slikovito je objasnila Gia i otkrila kako je, da bi ovo bilo legitimno, morala dobiti pismenu potvrdu svojega ginekologa da je još uvijek djevica. Također se mora sastati sa psihologom, koji će procijeniti njezino mentalno stanje prije no što krene ovim putem.

Može zaraditi više od milijun eura

“Naravno da imam puno briga, ali prije nego što sam se javila agenciji, sve sam istražila… Uzbuđena sam vidjeti što će se izroditi iz ove prilike”, priznala je iskreno atraktivna Njujorčanka.

Neke žene koje su prodale svoju nevinost preko iste stranice zaradile su i do 1,1 milijun eura. Jedna djevojka iz Francuske u pobjednika aukcije čak se i zaljubila. Ova 27-godišnjakinja kaže kako samo nekoliko bliskih ljudi zna za njezinu odluku.

“Iskreno, samo želim da ljudi znaju da je to vaše vlastito tijelo i u pitanju treba biti vaš vlastiti izbor”, rekla je. “Želim da ljudi znaju da ovo nije lak izbor, ali to mi može omogućiti da putujem, što jako volim raditi.”

Gia se nada i da će od zarade od svojega djevičanstva moći otplatiti studentski kredit, a možda čak i obitelji kupiti kuću.