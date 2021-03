ČASNE SESTRE LEZBIJKE NAPUSTILE SU SAMOSTAN ZBOG LJUBAVI: ‘Nama je dobro u Hrvatskoj, imamo mali krug velikih ljudi’

Bile su sigurne da žele svoj život posvetiti Crkvi i Bogu, ali putem su razvile osjećaje prema drugim časnama

U jučerašnjem RTL Direktu gledatelji su imali prilike vidjeti nešto što definitivno još nisu vidjeli u Hrvatskoj – časne sestre lezbijke. One su glavne zvijezde dokumentarca ‘Nun Of Your Business’ koji priča o romansi dviju bivših redovnica Marite i Fani te pruža jedinstven uvid u život unutar zidina samostana.

Njihova nevjerojatna ljubavna priča počela je upoznavanjem na susretu sestara. Kasnije su napustile samostan, a danas zajedno žive na Korčuli.

Film redateljice Ivane Marinić Kragić ovih dana možete pogledati u kinima KIC, Tuškanac i Forum.

Marita i Fani do izlaska filma bile su anonimne, no tvrde kako su dosad dobile samo pozitivne reakcije. Za Direkt su otkrile da su ih Korčulani sjajno prihvatili.

“Odlično, tamo je prva liga. Nema straha”, izjavile su i dodale: “Najbitnija je podrška ljudi koje volimo. Od tog sav strah prestaje i nestaje – svi smo mi stvoreni kakvi jesmo i trebali bi slušati sebe”.

Upoznale su se na susretima sestara. Vidjele su se jednom godišnje tijekom četiri godine, a onda je Marita prva napustila samostan i došla u Zagreb.

“Imala sam Fani kao prijateljicu, povjerila sam joj se o tim temama. Malo se ljuljalo, dok me nije poljuljala”, rekla je bivša časna sestra.

U svakom samostanu postoji jedna lezbijka?

U filmu je prikazan i život sestara unutar zidina samostana pa je voditeljica upitala Maritu i Fani kako je tamo živjeti te moraju li imati kratku kosu.

“Nije strog, ovisi od osobe do osobe želi li imati kratku kosu. Red, rad i disciplina mora biti. Prihvatiš to”, rekle su.

Otkrile su i ima li istine u izjavi da u svakoj generaciji u samostanu postoji jedna lezbijka. “Prepoznaš nekog tko je drugačiji. Svatko zna za sebe”, kazale su.

Pastorčić ih je upitala kako su znale da su drugačije po pitanju seksualne orijentacije.

“Ja sam znala od petog razreda”, rekla je Fani, a Marita je odgovorila: “Ja sam išla naći Boga, pa sam našla sebe”.

Bivše časne sestre u filmu su otkrile da su bile zlostavljane i doživjele razna podmetanja.

“Tako je svugdje i svagdje – u obitelji, na poslu. Tad u tim momentima čovjek nije tog svjestan, danas s odmakom vidiš te neke stvari i kako su utjecale na tebe. Ta osoba je napustila zajednicu puno prije mene. Zajednica je super stala u moju obranu kad me se zlostavljalo”, objasnile su.

Aktivistice svaka na svoj način

Marita u filmu kaže da nije pripadnica ni vjerske ni LGBTQ zajednice.

“Ja sam svoja, načelno da bi bila pripadnica neke zajednice moraš imati neka pravila. Super je što je LGBT zajednica doprinijela u društvu nekim zaslugama koje svi uživamo. Crkvena zajednica – znamo kakvo je stajalište, ali to nema utjecaja na mene”, objasnila je.

“Mi smo aktivistice svaka na svoj način, u svojoj sredini, to je pomak”, dodala je Fani.

Ostale su u kontaktu s časnama koje su ostavile lijepi utjecaj i utisak, ali razumiju zašto im se ostale više ne javljaju.

U Crkvu idu ponekad, kad je prazno. Pastorčić ih je upitala razmišljaju li o vjenčanju u Crkvi.

“Vjera je jedno, Crkva je drugo. Nije baš sve crno-bijelo”, izjavile su.

Na zaključno pitanje kako je biti lezbijka u Hrvatskoj odgovorile su: “Nama je dobro. Imamo mali krug velikih ljudi”.