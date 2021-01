BUKNULA ŽESTOKA OBITELJSKA DRAMA: ‘Moja sestra je za svoju bebu odabrala grozno ime, to će uništiti naš odnos!’

Korisnici Reddita napisali su joj da je ona totalno u pravu te da je odlično postupila

Jedna se žena na Redditu potužila kako se njena trudna sestra ponaša s nepoštovanjem prema njoj nakon što je napravila svoj prvi popis imena za dijete, a obitelj je unijela razdor.

Njezina se sestra nedavno ju je zamolila da promjeni ime svoje mačke jer je slično onome koje ima stric njenog dečka, piše Mirror.

“Imam dvije mačke, Tonksa i Dija. Tonks je nazvan po liku iz Harryja Pottera, a Dio je dobio ime po pizzi DiGiorno. Svidjelo mi se, a mama i ja mislile smo da je to zaista smiješno”.

“Dakle, sad moja sestra govori da će početi pokušavati dobiti dijete. Ja sam joj čestitala. Nisam veliki obožavatelj djece, ali sretno joj bilo. Nakon tri mjeseca ostala je trudna i počela je zapisivati imena za dijete”, ispričala je žena.

Ubrzo je dobila čudnu poruku od prijatelja dečka svoje trudne sestre.

I mama joj je predložila da promjeni ime

“Prijatelj njezinog dečka mi je jučer poslao poruku rekavši da obitelj njegovog najboljeg prijatelja ima ujaka koji se zove Dio i od mene je tražio da promijenim ime svoje mačke ili da je dam udomiti. Čak se je ponudio da je on uzme”, otkrila je.

Nesretna žena ga je odbila, no nakon dva sata nazvala ju je sestra. “Rekla je kako ne želi više dolaziti kod mame i mene jer se moja mačka zove po njenom sinu”.

“To je totalno suludo. Ona me ne poštuje. Ne mogu uopće razumjeti kako ona funkcionira, ovo je mentalno toliko glupo”, istaknula je. Njena mama predložila joj je da ipak promjeni ime mački, no ona je to kategorički odbila.

Korisnici Reddita napisali su joj da je ona totalno u pravu te da je odlično postupila. “Recite sestri da ste iznimno počašćeni što je odlučila svoje dijete nazvati po vašoj mački”, jedan je od komentara.