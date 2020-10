BUDUĆI TATA NA MUKAMA: ‘Žena želi da kćer nazovemo po pokojnoj punici, a ja ne želim jer će je zbog imena maltretirati’

Nakon par dana budući tata ispod svog posta napisao je kako su on i njegova supruga razgovarali o spornom imenu

Jedan budući tata odbijao je imenovati kćer u znak sjećanja na majku svoje supruge jer se brinuo da će je zbog toga maltretirati cijeli život, javlja Mirror.

Ispričao je kako su on i njegova supruga nedavno saznali da očekuju djevojčicu i, budući da nikada prije nisu razgovarali o imenima beba, složili su se da je svaki od njih imati pravo veta na prijedloge koji im se ne sviđaju.

Nakon razgovora o mogućim imenima, oba su roditelja otkrila da bi željeli kćer nazvati po svojim pokojnim majkama. Budući tata na Redditu je napisao kako je odbio prijedlog da imenuju njihovu bebu po majci svoje supruge, koja se zvala Karen, iz straha da će je povezati s memom na račun tog imena.

‘Prije je to bilo normalno ime’

“Rekao sam joj da beba može imati ime moje mame kao svoje prvo ime, a ime njezine majke kao srednje, ili da joj da neko drugo ime, ali u svakom slučaju ne mogu prihvatiti ime ‘Karen’. Uvrijedila se je jer tako želi izraziti spomen na svoju majku i misli da imam problema s tim. Jednostavno ne želim da naša kćer bude maltretirana tijekom cijelog života.

Rekao sam joj da ću se složiti s bilo kojim imenom koje ona odabere sve dok naše dijete zbog toga neće maltretirati ili zadirkivati, ali ona odlučno insistira na Karen”, napisao je te je zatražio savjet.

“To je prije bilo normalno ime, a sad je to šala. Zamislite ‘beba Karen’. Ljudi će se šaliti na njen račun cijeli život”, napisao je jedan korisnik, no neki su bili i drugačijeg mišljenja.

Odlučili su se za kompromis

“To je šala kod naše generacije. Čisto sumnjam da će biti šala i kod njezine”, istaknuo je drugi korisnik.

Nakon par dana budući tata ispod svog posta napisao je kako su on i njegova supruga razgovarali o spornom imenu. Ona mu je priznala kako je, otkad joj je mama umrla kad je imala samo 14 godina, uvijek planirala imenovati kćer po njoj i da nikada nije neki meme smatrala potencijalnom preprekom.

Rekao je da je povukao veto i složio se s komentarima koji sugeriraju da to ime neće imati isto značenje kad njihova kći odraste. Na koncu, on i supruga odlučili su se na kompromis nakon što su saznali kako su njihove majke imale isto srednje ime – Elizabeth. Otkrili su da će svojoj kćerkici dati baš to ime.