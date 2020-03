BRODSKE ŠAPE PREKLINJU ZA POMOĆ: Žena koja se brinula o njima doživjela je moždani udar, psima je neizvjesna sudbina

Hrane nema, financija nema, psi se moraju liječiti, moraju jesti, mora ih i netko podragati. Bez svog anđela čuvara, sudbina ovih pasa je neizvjesna

Žena koja na svega par kilometara od Hrvatske granice, spašava mučene i ubijane pse sa zloglasnog deponija u Bosanskom brodu doživjela je moždani udar. Nije potrebno naglašavati koliko je ova situacija katastrofična za pse čiji život ovisi upravno o Spomenki Cici – njihovom dobrom anđelu. Upravo s ove deponije spašen je nerazdvojan dvojac pas Tom i mačak Jerry, kojeg je dobri pas Tom prihvatio kao mačića i čuvao od svih nevolja koje su ih snašle.

Na deponiju vlada kataklizma, pse osim što škartiraju kao zadnje smeće, ljudi dolaze na taj otpad dodatno se iživljavati na tim životinjama, pa im je primjerice omiljen sport vježbati pucanje na njima, tuku ih, muče, kao da sama činjenica da su odbačeni poput zadnjeg otpada, nije dovoljna. Radi toga i uvjeta koji vladaju, nesretne životinje žive kratko i nerijetko svrše – u mukama.

Spomenka je bila ta koja je te pse obilazila, hranila, donosila im vode i valjda ih jedina u njihovom životu pomazila. Koje je mogla dovela je u svoju kuću, inače vikendicu, koju je prenamijenila u utočište. Sada Spomenke nema, bori se za svoj život i pitanje što će sa svim tim psima, ali i drugim životinjama biti.

Ovo je nije moglo dogoditi u gore vrijeme. Granice su zatvorene, udomljavanje je stalo, hrane nema, a lokalne vlasti nemaju apsolutno nikakvog sluha za ovu problematiku. Gotovo jedina pomoć koju je Spomenka dobivala jest iz okolnih zemalja, Hrvatske, u kontaktu je s volonterima iz Njemačke koju također pokušavaju pomoći Spomenki u njezinoj vrlo teškoj misiji.

Trenutno o Spomenkinim psima skrbe njezina majka od 80 godina i muž koji je priskočio u pomoć. Obzirom da su granice uslijed pandemije zatvorene, pomoć koje je stizala iz Hrvatske u vidu hrane i udomljavanja je stala. Hrane nema, financija nema, psi se moraju liječiti, moraju jesti, mora ih i netko podragati. Bez svog anđela čuvara, sudbina ovih pasa je neizvjesna.

Jedino što sada može pomoći su novčane uplate jer je to jedino što može preći granicu. Stoga vas preklinjemo za pomoć. Vremena su vrlo teška, ljudi ostaju bez posla i to je svima jasno, pa apel upućujemo svima onima koji imaju priliku da uplate koju kunu za pse s deponije. S prikupljenim sredstvima psima će se kupiti hrana, pokriti troškovi liječenja te je plan naći osobu koja bi se mogla posvetiti psima dok Spomenke nema. No, čak i kad Spomenka izađe iz bolnice, a sve naše molitve su upućene k njezinom ozdravljenju, bit će potreba osoba koja će Spomenki pomoći.

I RTL-ova Potraga izvještavala je o ovoj ženi.

Ako želite pomoći deponskim psima, obratite se Donacijskog grupi za pomoć Brodskim šapama: https://www.facebook.com/groups/brodskesape/ ili direktno volonterki na Facebook: https://www.facebook.com/martinasz