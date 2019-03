ZGROZIO SE VIDJEVŠI ŠTO MU CURA RADI S ČARAPAMA: ‘Na njima je bilo izmeta, ali sam pomislio – ma nemoguće’

Frajer se šokirao jer nemaju ni djecu ni kućne ljubimce

Kada je počeo primjećivati da ima sve manje i manje čarapa, dečko je odlučio pitati svoju djevojku je li ih možda stavila na pranje. Na ono što je doznao nitko ga nije mogao pripremiti. Ispostavilo se da je cura mjesecima tajila od njega što mu radi s čarapama, a kada ju je on suočio s time, briznula je u plač.

Nije fetiš

Sada se zgroženi muškarac obratio za pomoć ljudima na internetu jer za ovakav slučaj nikad u životu nije čuo. Neimenovani mladić (28) sve je ispričao na Redditovu forumu za ljubavne probleme. Kazao je da su on i njegova 26-godišnja djevojka zajedno dosta dugo, ali odnedavno žive zajedno.

Od tada je ona preuzela sve poslove oko rublja na sebe i njemu ne dopušta da joj pomogne. Isprva mu je to bilo slatko, ali nedavno je doznao da se iza toga krije jako čudan motiv. Naime, dok je iznosio smeće, primijetio je u vreći par svojih čarapa prekriven nečim što je nalikovalo na izmet.

Frajer se šokirao jer nemaju ni djecu ni kućne ljubimce. Nije mu padalo na pamet što bi to trebalo značiti. Kada je upitao svoju djevojku, ona mu je priznala kako više voli brisati stražnjicu čarapama nego toaletnim papirom. On ju je pitao je li joj to fetiš, ali je zanijekala.

Psihički poremećaj

“Priznala je da koristi čarape nakon velike nužde. Tada sam shvatio kako nije željela da se miješam u pranje rublja jer je skrivala tu činjenicu od mene. Kaže da to radi već dugo. Ako sam je dobro razumio, razlog je taj što se boji da će se WC papir poderati i da će joj prsti propasti i zaprljati se kakicom”, napisao je dečko pa nastavio:

“Rabi čarape jer joj prekriju cijelu ruku. Kada završi posao, prljave čarape baca. Toga je puta uzela moje jer joj je ponestalo njezinih. Nadam se da ćemo se ovomu smijati kasnije. Pokušavam vidjeti smiješnu stranu cijele priče, ali još sam zgrožen.”

Više od 5000 reditovaca komentiralo je njegovu objavu, a korisnik koji tvrdi da je terapeut smatra da djevojka pati od opsesivno-kompulzivnog poremećaja te da se treba liječiti. Laici su sugerirali da navuče čarapu na ruku, ali da se onda briše papirom. Jeftinije je. Netko je pametno zaključio da bi bilo najpametnije investirati u bide.