ZGROZIO SE VIDJEVŠI ŠTO MU CURA RADI POSLIJE SEKSA: ‘Koliko poremećen moraš biti?! Je li uopće legalno?’

Reditovci su se zgrozili na curino ponašanje i savjetovali dečku da je se kloni u budućnosti

Amerikanac je iskreno progovorio o čudnoj stvari koju je njegova djevojka jednom prilikom radila poslije seksa s njime, što ga je učinilo prilično nervoznim. Dečko je sve ispričao na Redditu, gdje je druge korisnike tražio savjet o tome bizarnom incidentu.

Anonimni muškarac u kasnim 20-ima otišao je za svojom curom u kupaonicu nakon što su vodili ljubav i tada su stvari postale jezive. Najprije se počela derati na njega, što mu je bilo čudno, ali se našalio prije izlaska iz kupaonice i mislio da je sve u redu.

Svoje sperme gospodar?

Međutim, sve je postalo gore od gorega kada se vratio u sobu i zatekao djevojku kako krade njegovu spermu iz iskorištena kondoma. “Oboje smo u kasnim 20-ima. Ona nije na pilulama pa smo rabili kondom. Ušao sam za njom u kupaonicu, na što je ona počela vrištati na mene pitajući trebam li na malu ili veliku nuždu, što mi je bilo totalno čudno”, napisao je mladić pa nastavio.

“U šali sam joj rekao da moram kakati iako sam samo mokrio. Vratio sam se u sobu, gdje sam je zatekao kako sadržaj iz netom iskorištena kondoma lijeva sebi u vaginu. Nervozan sam zbog toga strašno”, kazao je mladić i pitao ljude je li to legalno i što će se dogoditi ako zatrudni, s obzirom na to da on nije dao svoj pristanak. Također ga je zanimalo posjeduje li on svoju spermu.

Može li se tako zatrudnjeti?

Objasnio je da joj je pokušao uzeti kondom, ali je ona počela vrištati pa je morao prestati. Reditovci su se zgrozili na curino ponašanje i savjetovali dečku da je se kloni u budućnosti. “Izbaci je iz života i nikad joj se više nemoj javiti. Ako kaže da je trudna, zatraži test očinstva”, bio je jedan komentar.

“To nije protiv zakona jer si voljno imao seks s njome”, drugi mu je poručio. “Najbolje je da nazoveš liječnike i pitaš je li moguće da djevojka ostane trudna na taj način”, također je bio jedan od komentara.