ŽENU ZGROZIO SUPRUGOV BIZARNI ZAHTJEV: ‘Probudio me usred noći sav u suzama. Imam tek 31 godinu, kako ću to?’

Budući da su bili usred selidbe i on je promijenio posao, pripisivala je takvo ponašanje naglim promjenama u životu. Ali, to se nastavilo…

Kako starimo, naš se izgled mijenja. Ali, ako niste holivudska zvijezda, nećete posezati za agresivnim tretmanima Botoxom kako biste ispeglali sitne bore. Jedna žena je, međutim, prisiljena razmišljati na taj način, i to zahvaljujući svojemu novom suprugu.

Anonimna supruga je otkrila kako je njezin 27-godišnji partner nedavno “bio u suzama” zbog njezinog izgleda, te ju je čak zatražio da razmisli o injekcijama Botoxa. Razumljivo, nju je sve to jako povrijedilo, osobito zato što ima tek 31 godinu. U objavi na Redditu sve je ispričala.

Probudio ju usred noći

“Moj muž i ja u braku smo manje od šest mjeseci, a prije toga smo bili zajedno pet godina. Nedugo nakon Božića, on se počeo distancirati od mene. Kada bih ga pitala što se događa, rekao bi mi kako ga nešto muči, ali nije želio reći što”, započela je žena.

Budući da su bili usred selidbe i on je promijenio posao, pripisivala je takvo ponašanje naglim promjenama u životu. Ali, to se nastavilo… “Bilo mi je dosta svega. Preklinjala sam ga da mi kaže što je na stvari. Jedne me noći probudio u suzama. Vrlo ozbiljno me pogledao i pitao mogu li razmisliti o tome da se podvrgnem Botoxu”, napisala je.

‘KOJA NE BI VOLJELA BITI U VEZI S TIM IDIOTOM?!’ Slavni sportaš otkrio svoja tri stroga pravila za žene i navukao bijes ljudi

Tražila razvod

Ženu je zateklo njegovo pitanje i to ju je povrijedilo. “Pokušala sam sve okrenuti na šalu, ali njemu nije bilo do toga”, kaže. “Pitala sam ga što mu toliko smeta na meni, a on mi je hladno odgovorio: ‘S*ebe me svaki put kad se nasmiješ.'”

Ona je na to zanijemila, a onda je zatražila razvod. “Ja sam njemu rekla da, kada ga pogledam, vidim savršenstvo. Pa zašto onda ja to ne zaslužujem? Volim ga i znam da on mene voli. Jesmo li savršeni? Nismo. Ali ne smatram da sam toliko gadna da se zbog mog izgleda suprug rasplače usred noći i kaže mi da je s*eban kada me pogleda”, nastavlja.

Ljudi ju podržali

“Ako već u mojoj 31. godini smatra da sam stara žena, što li će tek biti kasnije?! Kako ćemo imati djecu zajedno?! Kako da se ikad više osjećam privlačno? Ne želim Botox. Uvijek sam htjela stariti prirodno i ugodno u vlastitoj koži. Volim se smijati i rekli su mi da je osmijeh moj najveći atribut. Ali, očito moja sreća uzrokuje bol mojemu suprugu”, zaključuje žena.

Ljudi na Redditu bili su jednako šokirani time kao i ona. “Trebala bi biti s nekim tko ne pokušava promijeniti tvoj izgled”, netko joj je poručio. “To je nenormalno”, bio je još jedan od komentara.