ŽENU MU OTEO TIP S KOJIM JE IMAO TROJAC: ‘Seksala se s njim kao da se znaju stotinu godina, a onda sam vidio i poruke’

‘Ispitivala me hoćemo li se opet sastati s tim frajerom. Bilo mi je to sumnjivo, a onda sam dobio najteži udarac’

Ovo je bolna ispovijest muškarca koji je ženi predložio trojac pa zbog toga grdno požalio. Njih su dvoje imali bogat seksualni život i odličan brak, no sve se promijenilo kada je u njihov život ušao nepoznat muškarac kojega su upoznali na internetu. Poslije odličnog seksa, žena se zaljubila u novog tipa i nije spremna prekinuti kontakt s njime. Sunova kolumnistica Deidre Sanders imala je što čitati.

Draga Deidre, moja žena i ja smo probali seks utroje i sada mi ona kaže da se zaljubila u drugog tipa. Ne mogu podnijeti da je moram dijeliti. Imam 43, a ona 39 godina. Naši sinovi imaju 11 i 14. Uvijek smo imali odličan ljubavni život jer nam je oboma libido prilično visok pa smo željeli dodatno začiniti stvari. Nakon što smo se zasitili različitih seksualnih pomagala i videa, predložio sam da pronađemo treću osobu za seks.

Ideja ju je oduševila pa smo na jednoj mrežnoj stranici upoznali toga tipa. Našli smo se s njime u kafiću. Rekao je da ima 37 godina. Otišli smo u naš stan jer su klinci bili kod bake. Prvo se on seksao s mojom ženom, a onda i ja. Nije imala nikakve kočnice s njime. Ostali su u kontaktu preko WhatsAppa i, premda mi je supruga obećala da ćemo sljedeći put to učiniti s djevojkom, to se nikad nije dogodilo.

LIK IZDOMINIRAO NA FEJSU: Cura se raspitivala o seksu utroje, zbog njegova odgovora neće više nikad pomisliti na to

Sumnjivo donje rublje

Nastavila me ispitivati hoćemo li se opet sastati s tim frajerom. Kaže kako je uživala u silnoj pažnji koju je te večeri dobivala. Međutim, imao sam osjećaj da tu ima nešto više. Izgledala je kao opsjednuta tim čovjekom i sva je zabava pripala njoj, dok ja nisam dobio ništa. Moja je žena frizerka i upisala se na tečaj za ugradnju ekstenzija u Londonu. Nisam imao ništa protiv, ali spakirala je najbolje donje rublje i najseksi odjeću.

Provjerio sam joj mobitel dok se tuširala i ondje je bila hrpa poruka tog muškarca. Govorio joj je kako jedva čeka da je vidi. Kada sam joj to predbacio, gadno smo se posvađali. Rekla mi je da voli tog čovjeka i da on voli nju. Nije bila spremna prestati ga viđati. Osjećam se kao budala jer sam uopće predložio trojac i ne znam kako dalje. Ne želim je izgubiti, a imamo i djecu na koju treba misliti. Jesam li ja za sve kriv?

Deidre odgovara:

Čini se da ste imali čvrst brak dosad i žao mi je što si morao na teži način naučiti koji su rizici ako u krevet dovedeš treću osobu. Reci supruzi da razumiješ koliko su snažni njezini osjećaji prema tom tipu, ali da je riječ samo o žudnji, a ne o pravoj ljubavi – obostrano. Oni možda razmjenjuju seksi poruke, ali to nije pravi život. Reci joj da je voliš i da si spreman potruditi se da vaš brak bude ispunjen kao prije. Ali ona se mora prestati dopisivati s njime.