ŽENSKAR (35) KOJI JE SVAKOJ NAPRAVIO DIJETE: ‘Ni sam ne znam koliko sam ih po*evio, a onda je došla ta plavuša…’

‘Dvojim trebam li joj reći koliko djece imam te da se seksam s bivšima’

Frajer ima 35 godina i šestero djece sa šest žena. Klasičan je primjer ženskara koji nikad nije bio dulje od tri mjeseca u vezi. Djecu viđa dvaput godišnje, ali se smatra dobrim ocem. U klubu je upoznao fatalnu plavušu u koju se odmah zaljubio, ali ona nema pojma o njegovoj (ne)slavnoj prošlosti s kojom još nije raskrstio. Naime, i dalje se seksa s dvjema bivšim curama i nije se spreman toga odreći. Što da radi? Poslao je upit Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders.

Draga Deidre, imam šestero djece sa šest različitih žena i ono što mi silno treba je stabilna veza. Seks s mojom novom djevojkom je briljantan i stvarno mi je stalo do nje, no trebam li biti iskren i priznati joj da se još uvijek seksam s nekima od svojih bivših? Imam 35 godina i imao sam više žena nego što mogu izbrojiti. Najdulju sam vezu imao s majkom svoga prvog sina, a potrajali smo tek nešto više od tri mjeseca. Naš divan dečko danas ima 10 godina.

Bili smo spremni skrasiti se kada me ona prevarila s mojim najboljim prijateljem. To je bilo previše za mene i naravno da sam je ostavio. Godinama nismo bili u kontaktu, a sina sam počeo viđati tek prije godinu ili dvije. Bilo je teško poslije svega ikomu vjerovati. U posljednjih osam godina imao sam mnogo cura i njih je pet rodilo moju djecu. Imam još dva sina i tri kćeri. Sve ih volim beskrajno, ali neke jednostavno nemam priliku viđati često.

Upecala ga seksi plavuša u klubu

Sva moja djeca imaju super mame i ja sebe smatram dobrim tatom. Uvijek im kupujem poklone za rođendan i Božić. Ali zato se redovito viđam s majkom svoga drugog sina i majkom najmlađe kćeri. One su mi još uvijek posebne. I dalje se seksamo i svaki put je fantastično. Obje su me ostavile nakon što su me uhvatile u preljubu, inače bismo i danas bili zajedno.

Otišao sam u noćni klub prije tri mjeseca i ta je prezgodna plavuša došla do šanka i stala pored mene. Nasmiješila mi se i ja sam se upecao. Njoj je 27. Većinu smo večeri proveli razgovarajući i plešući, a onda smo otišli u njezin stan, gdje smo proveli strastvenu noć. Uistinu sam se zaljubio i provodim s njom svaki slobodan trenutak. Dvojim trebam li joj reći koliko djece imam te da se seksam s bivšima ili da je pustim da ode i vratim se jednoj od majki svoje djece.

Deidre odgovara:

Sumnjam da tvoj nedostatak odgovornosti seže daleko prije nego što te prevarila majka prvog djeteta. Ponavljaš li možda obrazac koji si vidio od svoga tate ili mame? Nažalost, velike su šanse da će i tvoja djeca, kojoj, ako smijem primijetiti, ne posvećuješ dovoljno ljubavi i pažnje, slijediti tvoj primjer. Djeca moraju znati da ih roditelji vole svaki dan, a ne samo na Božić i rođendan. Prije no što učiniš još jedan pogrešan korak, porazgovaraj o svojoj emocionalnoj prošlosti i vezama sa stručnom osobom kako bi tvoje buduće odluke bile konstruktivne za sve.