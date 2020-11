ŽENE SU MU SE BACALE U NARUČJE, ALI ON JE IMAO VELIKI PROBLEM: ‘Dođemo do kreveta, a meni se ne može dići…’

Ovaj ljepotan već je u ranim dvadesetima imao erektilnu disfunkciju, a sve je započelo nakon bolnog prekida zaruka

Na prvi pogled, čini se kako ovaj ljepotan ima sve – osim što izgleda wow, on je uspješan britanski maneken i model, iza kojega su uspješna snimanja za poznate brendove u Japanu, Tajlandu te Italiji.

No, malo tko zna da je prezgodni Champ Imi (28) potpuno izgubio samopouzdanje nakon što se već u ranim u dvadesetima susreo s najvećom morom svakoga muškarca – seksualnom disfunkcijom.

Problem se prvi put javio nedugo nakon što je prekinuo vezu s tadašnjom zaručnicom. Kada je pokušao spavati s drugim ženama, shvatio je da – ne može. Imao je erektilnu disfunkciju sa samo 22 godine.

Počeo je izbjegavati seks

“Puno sam radio na setovima, gdje sam morao pokazivati svoje mišiće. Predstavljao sam nešto poput boga rata, moćnog i snažnog muškarca. Ali kada se radilo o seksu, tu sam totalno podbacio. Pitao sam se što mi se događa, jednostavno nisam mogao vjerovati”, ispričao je Champ za Metro.

“Bez problema sam se ljubio s potencijalnim partnericama, ali uvijek bih izmišljao neke izlike da ne odemo njoj ili meni doma. Urezalo mi se u mozak da se ne mogu seksati pa sam to počeo izbjegavati”, prisjetio se atraktivni 28-godišnjak iz Manchestera.

Champove probleme s erekcijom potaknuo je bolan prekid sa zaručnicom, s kojom je imao vrlo intenzivnu vezu. Kada je mislio da se oporavio, upoznao je djevojku iz Birminghama i razvio snažne osjećaje prema njoj. No, jako se razočarao kada je shvatio da ne može održati erekciju kada su pokušali voditi ljubav.

Pokušavali su tako četiri mjeseca, a onda su prekinuli, bez da su se “seksali kako treba” tijekom svoje veze. Ovaj Britanac, koji je uvjeren da je njegov problem uzrokovao stres nakon prekida zaruka, kaže kako je zbog svega toga postao jako depresivan i tjeskoban, ali bilo ga je previše sram s nekime razgovarati o tome.

“To je bio užasan osjećaj, najgori koji možete zamisliti. Trebao sam uživati u svojoj mladosti, ali moja muškost mi je govorila ‘ne’. Ubijao me izraz na licima žena kada bih im priznao da se ne mogu seksati”, prisjetio se maneken.

Korijen u emocijama

“Većina žena s kojima sam hodao bila je ljubazna i govorile su mi da ne brinem, da se to događa. No, bilo je trenutaka kada sam vidio da ne misle to što govore i zbog toga sam se osjećao još gore. Bilo je jako neugodno i kada bih opet sretao te žene”, dodao je.

Champ je nakon nekog vremena shvatio da s nekime mora podijeliti svoj problem te se povjerio bliskom prijatelju tijekom jedne pijane noći 2015. godine.

“Pričao sam bez zadrške jer sam znao da neće ništa zapamtiti koliko je bio pijan. Začudilo me koliko je bio iskren, a rekao mi je i o svojim vlastitim problemima s erekcijom. Nakon toga, opet sam razgovarao s njime kada se otrijeznio i bilo mi je puno lakše jer sam znao da ja nisam jedni komu se to događa”, otkrio je ljepotan za kojim žene luduju.

Taj razgovor i nestanak srama na Champa su imali dramatičan učinak. Čim se uspio opustiti i shvatiti da njegov problem ima korijen u emocijama, njegove su nevolje nestale. Sada je u sretnoj vezi i opet se osjeća potpunim.

Za Metro je objasnio da je odlučio progovoriti o svojem problemu kako bi ohrabrio druge muškarce koji se bore s istim poremećajem da se nekomu obrate za pomoć umjesto da pate u tišini.